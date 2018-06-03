Vatandaşın haciz isyanı

Havadis'te yer alan habere göre, Yakın Doğu Bank LTD’e olan borcundan dolayı Gemikonağı’nda bulunan ve bankaya ipotek edilen gayrimenkullerine haciz konan iş insanı Barış Oral, isyan etti.

Oral, 20 yıldır aynı adreste ikamet ettiğini ancak banka tarafından şahsına bugüne kadar herhangi bir tebliğ yapılmadığını öne sürdü, Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği’nin ise haciz konulan gayrimenkullerinin kıymetini gerçek kıymetinden çok daha aşağı gösterdiğini iddia etti.

Gemikonağı’ndaki gayrimenkullerinin bugün satılacağını söyleyen iş insanı Barış Oral, ilgili tüm mercilere konu ile ilgili itirazlarını bildirmek üzere gerekli dilekçelerini yaptığını ancak netice alamadığını kaydetti.

“Belirlenen rakamlar malların gerçek değerinin çok altında”

Barış Oral, gayrimenkullerinin kıymetinin belirlenmesi için Nazar Emlak’ı yetkilendirdiğini anlattı.

Nazar Emlak’ın raporuna göre Gemikonağı’nda bulunan ve Yakın Doğu Banka LTD’e ipotek ettiği arazisinin gerçek kıymetinin 60 bin Sterlin, 7 dönüm üzerinde bulunan tesisin 600 bin Sterlin, evinin ise 190 bin Sterlin olduğunu kaydeden Barış Oral, Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği’nin söz konusu arazi için 175 bin TL, tesis için 630 bin TL, ev için de 371 bin TL değer biçtiğini belirtti.

“Devlet Yakın Doğu Devleti haline geldi”

İş insanı Barış Oral, söz konusu gayrimenkullerin satışının Yakın Doğu Bank LTD’ye yapılacağını da söyleyerek “Gayrimenkullerimi banka gerçek değerinin çok daha altında bir fiyata satın alacak, ben de hem halen daha bankaya borçlu kalacağım hem de mallarımdan olacağım. Devlet Yakın Doğu Bank Devleti haline geldi” diye isyan etti.

Barış Oral şunları söyledi: “Güzelyurt Tapu Kaza Amirliği, Yakın Doğu Bank LTD’in hukuk şubesi haline geldi. Haciz işlemi ve gayrimenkullerin satışı fasıl 223’ün emrettiği şekilde yapılmıyor. Yakın Doğu Bank LTD, gayrimenkulleri değerinin çok daha altında bir fiyata alacak ve ben hem halen bankaya borçlu kalacağım hem de mallarımı kaybetmiş olacağım. Ülke hukuk devleti niteliğini kaybetti.”