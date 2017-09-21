Vatandaşlar: "Kaş yapayım derken göz çıkardılar"

Gündem Kıbrıs - Özel Haber

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa bölgesinde kış öncesi hazırlıklarına elektrik kablolarına değen ağaç dalları ile başladı.

Dün Gülseren bölgesinde yapılan budama işlemini takdirle karşılayan vatandaşlar kurum çalışanlarının ağaç dallarını gelişi güzel etrafa saçmasına, sadece kablolara değen yaprak ve dalların budanıp diğer dalların ağaçların üzerinde bırakılmasına ise isyan etti.

“KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARIRLAR”

Gündem Kıbrıs’a ulaşan bölge sakinleri, “Bizim memeleketin kanunu bu kaş yapayım derken göz çıkarırlar. Böyle budama mı olur. Dallar, yapraklar, değiştirilen sokak lambaları yolların, evlerin içine atıldı. Çocuklarımız bütün gün mahallede oyun oynar. Ya başlarına bişey gelse, onları da mı düşünmezler” diyerek tepki gösterdi.

“YAPILAN İŞLEME TEPKİ GÖSTERDİLER”

Elektrik Kurumu’nun budama işlemini takdirkle karşıladıklarını sadece yapılan işlemin yanlış olmasından dolayı tepki gösterdiklerini dile getiren bölge sakinleri “Kurum budama yaparken, belediye de kendi ekibi ile dalları toplasa etraf da böyle savaş alanına dönmez” dedi.

“SADECE KABLOLARA DEĞEN DALLAR BUDANDI”

Bazı ağaçlarda yapılan budama işleminde sadece kablolara değen dallarla yaprakların budandığı diğer kuru dallara dokunulmadığı gözlemlendi. Kış aylarındaki rüzgarın etkisiyle bu kuru dalların kablolara değmeyeceği düşünülmüş olacak ki kurum çalışanları böyle bir budama şeklini tercih etti. Oysa ki palmiye ve hurma türü ağaçların en küçük bir kıvılcımda hemen alev alabildiğine onlarca kez şahit olunan ülkemizde kurum çalışanları bu detayı atlamış olsa gerek ki sıyırma yerine böyle yarım yamalak bir budamayı tercih etti.

“İNSAN HAYATINA MAL OLABİLİR”

Bölgede yaşayan ve elektrik mühendisi olduğuna değinen bir vatandaş ise şunları anlattı “Budanan dalların parçaları hala elektrik kablolarının arasında. Bu kablolar en ufak bir rüzgarda dallara değecek ve kıvılcım çıkaracak. Bunu hiç düşünmeden budama yapıldı. Özellikle hurma ağaçları elektrik toplayan ağaçlardır. Yani kabloya değen bir ağaç özellikle yağmurlu bir günde içinde topladığı elektrile ağaca dokunan bir kişinin hayatını sonlandırabilir. Ağaçlar yüksek ağaçlar, biz yapabilsek zaten kendimiz de budardık. Ancak bu mümkün değil, bu tür işlemler yapılırken insan hayatı düşünülerek yapılmalıdır. Yapılan böyle basit hatalar yarın bir çocuğun, bir insanın ölümüyle neticelendirilebilir. Böyle bir sonuçla karşılaşmayı kurum da bizler de istemeyiz.”

“ÇEVRE KATLİAMI YAPILMADAN İŞLEM YAPILSIN”

Yine aynı vatandaş yapılan yanlış budamanın yanında çevre katlimanın da yapıldığını belirterek “Böylesi bir çalışmayla çevre de katlediliyor. Halk isyan ediyor. Aslında doğru olan bu kabloların yer altına çekilmesidir. Devletimizin böyle bir imkanı yoksa bari çalışanlara gerekli eğitimi verilsin. Böyele basit işler bari düzgün ve bilinçli yapılsın. İlgili birimleri, yetkili şahısları, çevre katledilmeden, insan hayatı hiçe sayılmadan çalışma yapmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.