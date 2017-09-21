Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104001
ALTIN
145.411
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7586
EURO
4.1894
Sigara içenlerin tüketmesi gereken 9 besin
Sigarayı bırakamıyorsanız bu besinlere dikkat!
Ağlamanın insan sağlığına 6 faydası
Bırakın aksın göz yaşlarınız!
Depresyonla fotoğraf çekerek baş edebilirsiniz!
Depresyonla baş etmek için fotoğraf...
Hiç bir karga tarafından izlendiğinizi düşündünüz mü?
İzleniyorsunuz!
Kahve içmenin vücudumuza etkileri
Kahve içmenin vücudumuza etkileri

Vatandaşlar: "Kaş yapayım derken göz çıkardılar"

Elektrik kurumu dün Mağusa bölgesinde elektrik tellerine değen ağaç dallarını budamaya başladı. Bölge sakinleri çevreye atılan ağaç dallarına ve yarım yamalak yapılan budama işlemine 'Böyle budama olmaz' diyerek tepki gösterdi...

21 Eylül 2017 Perşembe 10:28
Vatandaşlar: "Kaş yapayım derken göz çıkardılar"

Gündem Kıbrıs - Özel Haber

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa bölgesinde kış öncesi hazırlıklarına elektrik kablolarına değen ağaç dalları ile başladı.

Dün Gülseren bölgesinde yapılan budama işlemini takdirle karşılayan vatandaşlar kurum çalışanlarının ağaç dallarını gelişi güzel etrafa saçmasına, sadece kablolara değen yaprak ve dalların budanıp diğer dalların ağaçların üzerinde bırakılmasına ise isyan etti.

“KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARIRLAR”

Gündem Kıbrıs’a ulaşan bölge sakinleri, “Bizim memeleketin kanunu bu kaş yapayım derken göz çıkarırlar. Böyle budama mı olur. Dallar, yapraklar, değiştirilen sokak lambaları yolların, evlerin içine atıldı. Çocuklarımız bütün gün mahallede oyun oynar. Ya başlarına bişey gelse, onları da mı düşünmezler” diyerek tepki gösterdi.  

“YAPILAN İŞLEME TEPKİ GÖSTERDİLER”

Elektrik Kurumu’nun budama işlemini takdirkle karşıladıklarını sadece yapılan işlemin yanlış olmasından dolayı tepki gösterdiklerini dile getiren bölge sakinleri “Kurum budama yaparken, belediye de kendi ekibi ile dalları toplasa etraf da böyle savaş alanına dönmez” dedi.

“SADECE KABLOLARA DEĞEN DALLAR BUDANDI”

Bazı ağaçlarda yapılan budama işleminde sadece kablolara değen dallarla yaprakların budandığı diğer kuru dallara dokunulmadığı gözlemlendi. Kış aylarındaki rüzgarın etkisiyle bu kuru dalların kablolara değmeyeceği düşünülmüş olacak ki kurum çalışanları böyle bir budama şeklini tercih etti. Oysa ki palmiye ve hurma türü ağaçların en küçük bir kıvılcımda hemen alev alabildiğine onlarca kez şahit olunan ülkemizde kurum çalışanları bu detayı atlamış olsa gerek ki sıyırma yerine böyle yarım yamalak bir budamayı tercih etti.

 

“İNSAN HAYATINA MAL OLABİLİR”

Bölgede yaşayan ve elektrik mühendisi olduğuna değinen bir vatandaş ise şunları anlattı “Budanan dalların parçaları hala elektrik kablolarının arasında. Bu kablolar en ufak bir rüzgarda dallara değecek ve kıvılcım çıkaracak. Bunu hiç düşünmeden budama yapıldı. Özellikle hurma ağaçları elektrik toplayan ağaçlardır. Yani kabloya değen bir ağaç özellikle yağmurlu bir günde içinde topladığı elektrile ağaca dokunan bir kişinin hayatını sonlandırabilir. Ağaçlar yüksek ağaçlar, biz yapabilsek zaten kendimiz de budardık. Ancak bu mümkün değil, bu tür işlemler yapılırken insan hayatı düşünülerek yapılmalıdır. Yapılan böyle basit hatalar yarın bir çocuğun, bir insanın ölümüyle neticelendirilebilir. Böyle bir sonuçla karşılaşmayı kurum da bizler de istemeyiz.”

“ÇEVRE KATLİAMI YAPILMADAN İŞLEM YAPILSIN”

Yine aynı vatandaş yapılan yanlış budamanın yanında çevre katlimanın da yapıldığını belirterek “Böylesi bir çalışmayla çevre de katlediliyor. Halk isyan ediyor. Aslında doğru olan bu kabloların yer altına çekilmesidir. Devletimizin böyle bir imkanı yoksa bari çalışanlara gerekli eğitimi verilsin. Böyele basit işler bari düzgün ve bilinçli yapılsın. İlgili birimleri, yetkili şahısları, çevre katledilmeden, insan hayatı hiçe sayılmadan çalışma yapmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

banner22
Son Güncelleme: 21.09.2017 10:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hakan Abat 2017-09-21 12:15:52

Bu insanlik ayibi boyle bisey olmaz doganin cevrenin insanlarin duzenini bozmaya haklari yok. Tabiri cayizse agaclar katlettiler kendi evlerindeki agaclari ayni sekilde budarlarmi acaba bunun adi budama ise onlara gore

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
yahya 2017-09-21 17:30:08

budama işlmeleri yapan ve yapdırana bu resimleri gösterdiniz mi?
cevap ne acaba?
yoksa ögle haber olsun diye mi yayınladınız?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yurttaş 2017-09-22 00:41:10

Budamayı herkes kendi yapmak durumundadır...kaldırım ise belediye sorumludur...evlerin bahcelerini herkes ödemelidir...belediye su faturalarına bölüştürmelidir!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Akıncı: "Kıbrıs Türkü'nün önüne konulan suni engeller kaldırılmalı"
Akıncı: "Kıbrıs Türkü'nün önüne konulan suni engeller kaldırılmalı"
Anayolda giderken yandı!
Anayolda giderken yandı!
Yine et skandalı!
Yine et skandalı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim