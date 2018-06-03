Venedik değil Vadili

Havadis'te yer alan habere göre, Ülkemizi birkaç gündür etkisi altına alan sağanak, yer yer bazı bölgelerde etkili olmaya devam ediyor. Dün yağan yağmur dolayısıyla göllenen yollar bir kez daha ülkemizdeki altyapı eksikliklerini ön plana çıkardı. Öte yandan bazı yollarda meydana gelen su birikintileri ve göllenmeler araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Araçlar yolda kaldı

KKTC’de sıkça görmeye alıştığımız görmeye alıştığımız manzaraların bir yenisi de dün bölgede etkili olan sağanağın ardından Vadili’de ortaya çıktı. Seyir halindeki araçlar su birikintilerine girerek arızalandı.

Mehmetçik’e 50 kg yağış düştü

Bu arada Meteoroloji Dairesi, Mehmetcik’te metrekareye 50 kilogram yağış düştüğünü, 24 saatte en fazla yağışın burada kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin Cuma sabah 08.00’nden dün sabah 08.00’e kadar olan 24 saatlik verilerine göre, en az yağış 11 kilogramla Kırıkkale ve Esentepe’de kaydedildi.

Geçitkale’de 30 kg

Yörelerin metrekareye göre aldığı yağış oranı şöyle:

“Mehmetcik 50, Geçitkale 30, Mallıdağ ve Kantara 28, Alevkayası 25, Devlet Üretme Çiftliği, Kozanköy ve Kalkanlı 23, Selvilitepe ve Akdeniz 22, Çamlıbel ve Serdarlı 20, Boğaz 17, Vadili ve Çayırova 13, Kırıkkale ve Esentepe 11.”