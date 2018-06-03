Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99171
ALTIN
193.407
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2063
EURO
5.3613
Kozmetik ürünlerdeki alerji tehlikesine dikkat!
Kozmetik ürün alırken dikkat!
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Tam bir mucize sakın vazgeçmeyin!
Tam bir mucizeymiş!
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
WhatsApp'a yaş sınırı geldi
WhatsApp'a yaş sınırı geldi

Venedik değil Vadili

Sağanak yağış dün de Vadili’de de etkili oldu. Drenajın yetersiz kalması sonucu kent merkezinde biriken suyolları dereye çevirdi.

03 Haziran 2018 Pazar 11:12
Venedik değil Vadili

Havadis'te yer alan habere göre, Ülkemizi birkaç gündür etkisi altına alan sağanak, yer yer bazı bölgelerde etkili olmaya devam ediyor. Dün yağan yağmur dolayısıyla göllenen yollar bir kez daha ülkemizdeki altyapı eksikliklerini ön plana çıkardı. Öte yandan bazı yollarda meydana gelen su birikintileri ve göllenmeler araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Araçlar yolda kaldı

KKTC’de sıkça görmeye alıştığımız görmeye alıştığımız manzaraların bir yenisi de dün bölgede etkili olan sağanağın ardından Vadili’de ortaya çıktı. Seyir halindeki araçlar su birikintilerine girerek arızalandı.

Mehmetçik’e 50 kg yağış düştü

Bu arada Meteoroloji Dairesi, Mehmetcik’te metrekareye 50 kilogram yağış düştüğünü, 24 saatte en fazla yağışın burada kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin Cuma sabah 08.00’nden dün sabah 08.00’e kadar olan 24 saatlik verilerine göre, en az yağış 11 kilogramla Kırıkkale ve Esentepe’de kaydedildi.

Geçitkale’de 30 kg

Yörelerin metrekareye göre aldığı yağış oranı şöyle:

“Mehmetcik 50, Geçitkale 30, Mallıdağ ve Kantara 28, Alevkayası 25, Devlet Üretme Çiftliği, Kozanköy ve Kalkanlı 23, Selvilitepe ve Akdeniz 22, Çamlıbel ve Serdarlı 20, Boğaz 17, Vadili ve Çayırova 13, Kırıkkale ve Esentepe 11.”

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 2018-06-03 11:35:06

Ülkemizde tüm altyapı yağmur yağmayacağı düşünülerek planlanmaktadır. Tarım da yağmur yağmayacağı üzerine planlanıp bütçeye kuraklık parası konduğu gibi....

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Yüksek Seçim Kurulu'nda yarın ad çekme var
Yüksek Seçim Kurulu'nda yarın ad çekme var
Karaman: "Dayanışma ve katılımcılık ile başaracağız"
Karaman: "Dayanışma ve katılımcılık ile başaracağız"
Civisilli: "Amacım İskele’yi ülkenin nazar boncuğu yapmak"
Civisilli: "Amacım İskele’yi ülkenin nazar boncuğu yapmak"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim