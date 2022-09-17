Künye
Kıbrıs 34
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
3 kez bıçak sapladı
3 kez bıçak sapladı
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi...
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını öldürmüştü! İstinaf talebi reddedildi...
İstinaf talebi reddedildi
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
banner107

Vergi-Sen Erhan Arıklı’yı eylemle protesto edecek

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), "Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı protesto etmek için" Pazartesi protesto eylemi düzenleyecek.

17 Eylül 2022 Cumartesi 14:29
125 Okunma
Vergi-Sen Erhan Arıklı’yı eylemle protesto edecek


Vergi-Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun yaptığı yazılı açıklamada, Erhan Arıklı’nın dün bir televizyon programında, Vergi Dairesi personeline hakaret ettiğini, hem Vergi Dairesi çalışanları hem de Sendikaya karşı düşmanca bir tutum sergilediğini iddia etti.

Bahse konu programda Arıklı’nın vergi memurlarının ehliyet biriminde çalışmak istemediğini, iş yerine geç gelip erken çıktığıı iddialarında bulunduğunu savunan Uzun, “Ehliyetler biriminde 2015 yılından bugüne vergi dairesi çalışanları tarafından hizmet verildiğini” belirtti.

Uzun, sendikanın Pazartesi Vergi Dairesinin Lefkoşa Şubesinin önünde Erhan Arıklı’ya karşı protesto eylemi düzenleyeceklerini, eylemin 10.30’da başlayacağını kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktay: Bölge barışına zarar verecek
Oktay: Bölge barışına zarar verecek
Pazartesi 3 okulda grev var!
Pazartesi 3 okulda grev var!
CTP Güzelyurt İlçesi’nden kan bağışı kampanyası
CTP Güzelyurt İlçesi’nden kan bağışı kampanyası










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim