Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
New York'ta e-sigara yasağı
New York'ta e-sigara yasağı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile röportaj yaptı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile...
Geç yatan genç kızların kilo alma ihtimali artıyor
Geç yatan genç kızların kilo...
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi değil
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi...

Vergi-Sen’den grev kararı

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:38
Vergi-Sen’den grev kararı

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları yaptığı yazılı açıklamaya göre, Gelir ve Vergi Dairesi Girne Şubesinde 08:30:12:30 ve 13:00-17:30 saatleri arasında 1 gün grev kararı aldı.

Kuyucuoğulları, sendika Girne Şubesi önünde saat 10.00’da basın toplantısı düzenleyeceklerini kaydetti.

Açıklamada, ayrıca yine sendikanın Trafik Dairesine bağlı motorlu araçlar ve ehliyetler birimi Girne şubesinde ayni sorunlardan dolayı Cuma günü de 08.30-12.30 ve 13.00- 16.15 saatleri arasında grev kararı alındığı duyuruldu.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberKararGrevVergi-Sen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulut Akacan'a tutuklu yargılama!
Bulut Akacan'a tutuklu yargılama!
Cumhurbaşkanı Akıncı, Ali Özçil ve İhsan Erol Özçil’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Ali Özçil ve İhsan Erol Özçil’i kabul etti
Hüseyin Kardan hayatını kaybetti
Hüseyin Kardan hayatını kaybetti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim