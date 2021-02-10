"Veri görmeden asla kapanmaya imza atmam"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında “Bilimsel veri görmeden kapanmaya imza atmam” dedi.

Arıklı özetle şöyle konuştu:

“Ben Bakanlar Kurulu’nda Sağlık Üst Kurulu’ndaki arkadaşlara sordum. “Tahminle el yordamıyla bir takım karar alamayız. Bize hangi kararı hangi gerekçeyle aldığınız kararları söylemeniz lazım, verileri ortaya koymanız lazım. Yasanın öngördüğü şekilde bilimsel verileri ortaya koymanız lazım. 3 komite olması lazımdı üst kurulun altında.. Sürveyans komitesi, laboratuvar komitesi, bulaşıcı hastalıklar komitesi. Bu komitelerden çıkacak verilerle kararlar üretilmeliydi.

“YDÜ ve Devlet hastanesinin sayıları uyuşmuyor”

Laboratuvardaki test kitlerine uygulanan döngü sayısı bizde kaçtır?. Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı sayı kaçtır? DSÖ diyor ki 20-25 arası normaldir. Bunu bana Prof. Dr. Nedime Serakıncı söyledi. “40’ın üzerine çıkarsa yüzde 100 pozitif verir” dedi. Bizde kaçtır diyor sordum “bilmiyorum” dedi, Ali Pilli’ye sordum o da bilmiyor. Özel hastanelerden hizmet alalım ve onlar da test yapsın dedim. Son 3-4 gündür YDÜ hastanesi takriben 5 bin civarında test yaptı çıkan vaka sayısı 9’dur. Ama bizde devlet hastanesinde 50’den aşağıya düşmüyor. Ama döngü sayısı üzerinde konuşulması konulardan bir tanesi. Sorgulamak durumundayım ben bunu. YDÜ mü yanlışlık yapıyor, hastanemiz mi? Bunu bilmemiz gerekiyor. Ortada bir soru işareti var. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı testlerde 50, YDÜ’de yapılan testlerde 9 çıkıyor. Ortada ciddi bir fark var. Bunu bana birinin izah etmesi lazım!

Nedime Hanıma RO sayısını (Yapılan test sayısını çıkan vaka sayısına bölünmesiyle elde edilen sonuç) sordum… Kaç olursa kırmızı alarm diye sordum cevabı 3 oldu.. Bizde kaçtır diye baktığımda top olduğu dönemde 1.4-1.5 yarısı bile değil. Ekonominin başındaki kişiyim. Ekonomi felç durumdadır. Tamamen kapanma ekonomiye felç ederiz. Rakamlar doğruysa kapanalım ama ortada soru işaret varken kapanmadan bahsederseniz ben Ekonomi Bakanı olarak sorgulamak zorundayım. Bana bilimsel veriler lazım. Verilere göre gerekirse 30 gün de kapanılır. Korku ve panik havası yaratarak değil de vaka sayısının normal mi anormal mi olduğudur önemli olan.

Sıfır vakalı yerleri neden kapatıyoruz?

Tehlike sınırının çok çok uzaklarındayız, tedbir alalım denetleyelim. Ama bana kalkıp da sıfır vaka olan İskele, Mağusa, Güzelyurt ve Lefke’de kapanmanın bir mantığı yok. Bana bunu kimse anlatamaz. Vaka sayısını çok olduğu Lefkoşa ve Girne kapanabilir. Elimdeki pastayı her noktaya bölmem gerekiyor bu kez.

Ben bunları söylediğim için yaygara çıkaracaklar, corona sever olarak beni gösterecekler ama ben kafamdaki sorulara cevap bulamadım. Bir karara imza atmamı istiyorsanız verileri görmem lazım diyorum. Sıfır vaka olan bölgeleri neden kapattığınızı anlatmanız lazım. Lefkoşa’da sıkıntı varsa ilçeler arası geçişleri kapatın. Ama sıfır vakalı yerleri neden kapattığını birileri bana anlatmalı. Ben bu sefer bilimsel verileri görmeden kapanmaya asla imza atmam.

KAYNAK: SESKIBRIS