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Veteriner Dairesi'nden kurban kesimi hakkında uyarı

Veteriner Dairesi Müdürlüğü, Kurban Bayramının birinci gününde veteriner hekimlerin görev yapacağı mezbahaları açıkladı ve  kurbanların veteriner hekimlerin görev yapacağı mezbahalara götürülmesi çağrısında bulundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:48
Veteriner Dairesi'nden kurban kesimi hakkında uyarı

Veteriner Dairesi Müdürlüğü, Kurban Bayramının birinci gününde veteriner hekimlerin görev yapacağı mezbahaları açıkladı ve  kurbanların veteriner hekimlerin görev yapacağı mezbahalara götürülmesi çağrısında bulundu.

Veteriner Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı’nın kurban ruhuna uygun şekilde kutlanması, kurban kesimlerinde hayvan refahı ve hijyenik şartların gözetilmesinde, çevre kirliliğinin önlenmesinde herkese görev düştüğü belirtildi.

ZOONOZ HASTALIKLARI

Hasta hayvanlardan elde edilen gıdalarla veya doğrudan temasla geçebilen zoonoz hastalıkların görülme sıklığının Kurban Bayramlarında artış gösterdiği uyarısında bulunulan açıklamada, “Kurban Bayramı ile ilişkili olabilecek bazı zoonoz hastalıklar maalesef ülkemizde de mevcuttur. Hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıkların azaltılması veya önlenmesi için kurbanlık hayvanların asgari teknik ve sağlık şartlarına sahip mezbahalarda veteriner hekim kontrolünde kesilmesi ve tüketiciye sağlıklı bir şekilde sunulması en uygun harekettir” ifadeleri kullanıldı.


Kurbanlık hayvan nakledilirken ve kesimi yapılırken, hayvan refah kurallarının gözetilmesi ve hayvana eziyet edilmemesi için de gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtilen açıklamada, “Gebe veya yeni doğum yapmış olan, kurbanlık yaşına gelmemiş olan, salya ve gözde akıntısı bulunan, kılları karışık ve mat halde olan, ishali olan, zayıf, boynuzları kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük olan hayvanlardan kurban olmaz. Kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş olanlar tercih edilmelidir” uyarısında bulunuldu.

Kurban Bayramı’nın birinci günü veteriner hekimlerin görev yapacağı mezbahalar şöyle:
Etsan    Mezbahası    Cihangir
Kıbet      Mezbahası    Haspolat
Aket      Mezbahası    Akdoğan
Alsancak  Mezbahası    Alsancak
Lapta  Mezbahası    Lapta
Güzelyurt Mezbahası    Güzelyurt
Gazimağusa Mezbahası    Gazimağusa
İskele Mezbahaı    İskele
Akdoğan Mezbahası    Akdoğan
Gönyeli Mezbahası    Gönyeli
Lefke Mezbahası    Lefke
Mehmetcik Mezbahası    Mehmetcik
Yenierenköy Mezbahası    Yenierenköy
Dipkarpaz Mezbahası    Dipkarpaz

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Anahtar Kelimeler:
Veteriner DairesiKurban Bayramı
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