Vicdani Retçi Halil Karapaşaoğlu serbest bırakılıyor

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Bu adamı ve 1-2-3 ncü derece yakınlarını memur yapmayacaksınyaparsanız şerefsizsiniz. Ülkesi için fedakarlık yamyan bu ülkenin parasını da yemesin yolundan da gitmesin şerefsizlikten başka bişey değil. Askerlik vatan borcudur namus borcudur namus borcunu ödeyeceksin. yoksa sana namuslu demem