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Villayı kumarhaneye çevirdiler

Polisten yasadışı kumar operasyonu

08 Mayıs 2020 Cuma 14:05
3086 Okunma
Villayı kumarhaneye çevirdiler

Girne - Beylerbeyi’nde bir evi kumarhaneye çevirerek, yasa dışı şekilde kumar oynatan 11 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20:30 sıralarında, Beylerbeyi’nde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu bir ikametgahta toplanan 11 kişinin para karşılığı ve parayı temsil eden fişlerle, kurpiyer eşliğinde Teksas Holdem diye bilinen kumar oyununu oynadıkları sırada suçüstü tespit edildi.

Bahse konu olan 11 kişi tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor.

Son Güncelleme: 08.05.2020 14:12
Yorumlar
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Kiprislii 2020-05-08 14:27:28

Gerizekalilar agzinizda maske var zaten yuzunuzu ortmeye ne gerek var

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Papa 2020-05-08 15:10:04

Kesin kaybeden biri ispitlemiştir :))

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