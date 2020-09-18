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VURAL: “SEÇİM ÇOK DAHA ÖNEM KAZANDI”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ardından 5’li konferansı toplayabileceği yönünde açıklamasını değerlendiren Prof. Dr. Yücel Vural, seçimlerden sonra müzakere sürecinin yeniden başlamasının BM’nin programında olduğunu söyledi.

18 Eylül 2020 Cuma 12:04
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VURAL: “SEÇİM ÇOK DAHA ÖNEM KAZANDI”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio  Guterres’in, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ardından 5’li konferansı toplayabileceği yönünde açıklamasını değerlendiren Prof. Dr. Yücel Vural, seçimlerden sonra müzakere sürecinin yeniden başlamasının BM’nin programında olduğunu söyledi.

Türkiye’nin yapmış olduğu açıklamalar sayesinde 11 Ekim’de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin çok daha önem kazandığını söyleyen Vural, geçmiş mutabakatların ret edildiği takdirde müzakerelere başlanamayacağını söyledi.

Seçimlerden sonra başlayacak olan sürecin birtakım aşamalardan oluşacağına dair de iki lider arasında bir uzlaşma olduğunu anlatan Vural, “Berlin’de bırakılan noktanın bir zemin oluşturduğunu yani müzakerelerin ortak bir zeminin var olduğunu ve kapsamlı çözüm çabasının seçimlerden sonra devam edeceğinin açıklanmış olduğunu” söyledi.

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