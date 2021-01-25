Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha eklendi
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha...
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına yatırdı
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına...
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
Balkondan girdiği evden paraları çaldı

WhatsApp zorunlu güncelleme sonrası milyonlarca kullanıcı kaybetti

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarına zorunlu tuttuğu veri paylaşımı güncellemesi sonrası milyonlarca kişiyi kaybetti. Ocak ayının ilk üç haftasında Signal 7.5 milyon, Telegram ise 25 milyon yeni kullanıcı kazandı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 09:38
777 Okunma
WhatsApp zorunlu güncelleme sonrası milyonlarca kullanıcı kaybetti

Dünya genelinde 2 milyar kişi tarafından kullanılan WhatsApp, alınan güncelleme kararı sonrası kan kaybetmeye devam ediyor.

The Guardian'da yer alan habere göre popüler mesajlaşma uygulaması kullanıcılara zorunlu tutulan yeni güncellemenin ardından milyonlarca kullanıcısını rakiperine kaptırdı.

İngiltere'de parlamento komitesinden yapılan açıklamalara göre Signal 7.5 milyon, Telegram ise 25 milyon yeni kullanıcı kazandı. İki mesajlaşma uygulaması da yeni kullanıcılarını Ocak ayının ilk üç haftasında getirdi.

Güvenli mesajlaşma uygulaması Signal, 6 Ocak'ta İngiltere'de ilk binde bile değilken, 9 Ocak'ta ülkede en çok indirilen uygulama oldu.

WhatsApp kaç kullanıcıyı kaybettiğini kesin olarak açıklamıyor. Ancak İngiltere verilerine bakıldığında WhatsApp en çok indirilen uygulamalr sırasında sekizden 23'e geriledi.

WHATSAPP'IN ZORUNLU GÜNCELLEMESİ

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp kullanıcılara dair verilerine ilişkin bir güncelleme yaptı. Şirket ilk olarak 8 Şubat itibariyle yeni güncellemeye onay vermeyenlerin WhatsApp'ı kullanamayacağını belirtti. Başta Hindistan olmak üzere bu karar milyonlarca kullanıcının tepkisini çekti. Şirket yeni gelişmeleri kullanıcılara daha iyi anlatabilmek amacıyla onay tarihibi 15 Mayıs'a erteledi.

WhatsApp işletme hesaplarıyla iletişime geçen kullanıcıların verilerin işleneceğini duyurmuştu. Şirket kişisel konuşmaların görülmeyeceğini ancak işletmelere kullanıcılarını daha iyi tanıma şansı verileceğini aktarmıştı.

Şirket gelen tepkiler sonrası yaptığı açıklamalarda kişisel iletişimde uçtan uca şifrelemenin devam edeceğini belirtse de kullanıcı kaybetmeye devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATASER: “VAKALAR ARTIYOR VE BU SIKINTI YARATIYOR”
ATASER: “VAKALAR ARTIYOR VE BU SIKINTI YARATIYOR”
Esentepe'de 6 pozitif vaka daha
Esentepe'de 6 pozitif vaka daha
SOYER: “TOPLUMSAL PLATFORM OLUŞUTURULMASINA İHTİYAÇ VAR”
SOYER: “TOPLUMSAL PLATFORM OLUŞUTURULMASINA İHTİYAÇ VAR”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim