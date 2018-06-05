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Yabancıların gözbebeği KKTC

Türkiyelilerin yanı sıra Ruslar, İngilizler, Ukraynalılar, İranlılar başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden küçük yatırımcıların yurtdışında ev için tercihi KKTC oldu

05 Haziran 2018 Salı 10:42
Yabancıların gözbebeği KKTC

Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden alınan verilere göre, KKTC’de 2015-2017 yılları arasında 18 bin 391 konut, 473 işyeri, 11 bin 276 arazi olmak üzere toplamda 30 bin 140 gayrimenkul koçan devri yapıldı.

İstatistiklere göre, 30 bin 140 gayrimenkulün 26 bin 779’unu KKTC yurttaşları satın alırken 3 bin 341 gayrimenkul koçan devri, Türkiyeli ve yabancı vatandaşlara yapıldı.

Yabancılar gayrimenkulde tercihini konuttan yana kullandıkları gözlemlenirken bölge olarak Mağusa ve İskele’ye yoğunlaşmaları dikkat çekti.

Türkiye vatandaşları ise gayrimenkul alımında Girne ve Mağusa’dan yana tercihini kullandı.

Güzelyurt ise ne Türkiye vatandaşlarının ne de yabancıların dikkatini çekmedi. 2015-2017 yılları arasında Güzelyurt’ta 12 gayrimenkul koçan devri yapıldı, bu gayrimenkulleri de KKTC yurttaşları aldı.

17’den fazla ülkenin tercihi KKTC

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden alınan verilere göre, Türkiye vatandaşlarının yanı sıra yabancılar da ikincil yatırımlarını KKTC’ye yapmaya başladı.

Yabancılar, 2015-2017 yılları arasında KKTC’de 3 bin 341 gayrimenkul satın aldı.

Aynı tarihler arasında Türkiye vatandaşlarına yapılan gayrimenkul satışı ise bin 905.

Gayrimenkulde İngiltere, İran, Rusya, İrlanda, Almanya, İsveç, Norveç, Avustralya, Azerbaycan, İsviçre, Ukrayna, Belarus, Danimarka, Kazakistan, Bulgaristan, Irak ve daha birçok ülkeden KKTC’ye talep var.

İşyerine talep yok

İstatistiklere göre Türkiye vatandaşları ve yabancılar gayrimenkul tercihlerini konut ve arazide kullanıyor. İş yerine talep yok denecek kadar az.

KKTC’de 2015-2017 yılları arasında koçan devri yapılan 30 bin 140 gayrimenkulün 18 bin 391’i konut, 473’ü işyeri ve 11 bin 276’sı arazi.

İngilizler yatırımını Mağusa ve Girne’de yaptı

İngilizler KKTC’de ağırlıklı olarak konut satın aldı. İngilizler, 2015-2017 yılları arasında, Mağusa’dan 160, İskele’den 40, Girne’den 758,  konut satın aldı. Aynı tarihlerde İngiliz’e satılan arazi sayısı 14 arazi, iş yeri sayısı ise 1.

Rusların tercihi Mağusa ve İskele

İstatistiklere göre Ruslar gayrimenkulde tercihini konuttan yana kullanırken Mağusa ve İskele’ye yoğunlaştı. Ruslar Mağusa’dan 35, İskele’den 112 konut satın aldı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden alınan verilere göre, KKTC’de 2015-2017 yılları arasında 18 bin 391 konut, satışı yapıldı.

Güzelyurt yatırımdan uzak

İskele ve Mağusa bölgesi son yıllarda yabancıların gözdesi haline gelirken Güzelyurt, KKTC’de gayrimenkul alan yabancıların tercihi arasında yok.

KKTC’de 2015-2017 yılları arasında gayrimenkul satışlarına ilişkin tabloda Güzelyurt’ta sadece 7 konut, 5 arazi satışının yapıldığı görülüyor.

Verilere göre satılan arazi ve konutları alanlar KKTC yurttaşları. Türkiye vatandaşları ve yabancıların Güzelyurt’ta gözü yok

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Doğru Söz 2018-06-05 11:55:51

Bu veriler doğru ise Güzelyurt Tapu Şubesi derhal kapatılsın. 2 yılda 5 işlem için ilçe şubesi mi olur!

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