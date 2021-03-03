Yağışlı hava sürecek

Bölgenin 4-10 Mart tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, yarın parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba açık ve az bulutlu veya parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 21 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.