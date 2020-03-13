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Yağışlı havanın yarın da sürmesi bekleniyor

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü son tahminleri açıkladı

13 Mart 2020 Cuma 17:12
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Yağışlı havanın yarın da sürmesi bekleniyor

Bölgede etkili olan yağışlı havanın yarın da sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yarından itibaren bir haftalık sürede hava genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava  kütlesinin etkisi altında  kalacak. Yarın öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günlerde ise açık veya az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının, iç kesimler ve sahillerde yarından itibaren  3 gün 21 - 24 ºC, diğer günlerde ise, 17 – 20 ºC dolaylarında seyretmesi , rüzgarın genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli  esmesi  bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiHava Durumu
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