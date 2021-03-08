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YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer hafif, perşembe günü de yer yer sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.

08 Mart 2021 Pazartesi 17:13
1858 Okunma
YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi’nden yayınlanan 9-15 Mart tarihleri arasında beklenen hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı çok bulutlu zamanla yer yer hafif yağmurlu, çarşamba parçalı ve az bulutlu, perşembe parçalı bulutlu yer yer  sağanak yağmurlu, diğer günler ise açık, az ve parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20 - 23 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, perşembe günü ise kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek.

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