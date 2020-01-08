Yağmur ve dolu Girne'yi vurdu

Dün geceden beridir devam eden sağanak yağmur ve zaman zaman etkili olan dolu yağışı nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastığı bildirildi.

Yolların Son Durumu Su taşkını nedeniyle trafik akışına kapatılan Aslanköy- Paşaköy Anayolu bu sabahtan itibaren yeniden trafiğe açıldı. Taşpınar - Güzelyurt Anayolu halen trafiğe kapalı bulunuyor.

Lapta oteller bölgesi ile Karşıyaka arası, yağan yağmur nedeniyle yollar içinde yer yer su birikintileri mevcut. Lefkoşa Girne Anayolu boğaz bölgesi şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmakta ve dağdan gelen su yer yer yol içerisine akıyor.. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerektiği belirtildi.

