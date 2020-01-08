Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...

Yağmur ve dolu Girne'yi vurdu

Ülkede etkili olan yağışlı hava Girne bölgesini kötü vurdu.

08 Ocak 2020 Çarşamba 10:22
Yağmur ve dolu Girne'yi vurdu

Dün geceden beridir devam eden sağanak yağmur ve zaman zaman etkili olan dolu yağışı nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastığı bildirildi.

Yolların Son Durumu  Su taşkını  nedeniyle trafik akışına kapatılan Aslanköy- Paşaköy Anayolu bu sabahtan itibaren  yeniden trafiğe açıldı.  Taşpınar - Güzelyurt Anayolu halen trafiğe kapalı bulunuyor.  

Lapta oteller bölgesi ile Karşıyaka arası, yağan yağmur nedeniyle yollar içinde yer yer su  birikintileri mevcut.   Lefkoşa Girne  Anayolu boğaz bölgesi şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmakta ve dağdan gelen su yer yer yol içerisine akıyor.. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerektiği belirtildi.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu daireleri tatil edildi
Kamu daireleri tatil edildi
“Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” eylemi ertelendi
“Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” eylemi ertelendi
KTOEÖS 'örgütlü mücadeleye' çağırdı
KTOEÖS 'örgütlü mücadeleye' çağırdı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim