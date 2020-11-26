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Yağmurlu Hava Geliyor

Meteoroloji Dairesi, ülkenin, önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınçla, serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını bildirdi.

26 Kasım 2020 Perşembe 09:38
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Yağmurlu Hava Geliyor

Meteoroloji Dairesi, ülkenin, önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınçla, serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını bildirdi.
Bu nedenle yarın ve cumartesi hava parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazar parçalı bulutlu zamanla az bulutlu olacak.
Hava, pazartesi, parçalı çok bulutlu zamanla sağanak yağmurlu; salı ve çarşamba parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Son Güncelleme: 26.11.2020 15:33
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