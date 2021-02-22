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Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Veterinerlik Kogresinde En Başarılı Video Poster Ödülü Aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinin, Zürih’te çevrimiçi düzenlenen 54. Reprodüktif Hastalıkların Fizyoloji ve Patolojisi Kongresi ile birlikte eş zamanlı yapılan 46. Veteriner Hekimliği Kongresinde yaptığı bilimsel sunumlar büyük ilgi gördü.

22 Şubat 2021 Pazartesi 14:46
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Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Veterinerlik Kogresinde En Başarılı Video Poster Ödülü Aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinin, Zürih’te çevrimiçi düzenlenen 54. Reprodüktif Hastalıkların Fizyoloji ve Patolojisi Kongresi ile birlikte eş zamanlı yapılan 46. Veteriner Hekimliği Kongresinde yaptığı bilimsel sunumlar büyük ilgi gördü.

Evcil hayvanlarda üreme konusundaki son gelişmelerin tartışıldığı kongrede, altı bilimsel bildiri ve posterle yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’ni Prof. Dr. Selim Aslan, Prof. Dr. Kamil Seyrek İntaş, Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz, Doç. Dr. Osman Ergene ve Yrd. Doç. Dr. Serkan Sayıner temsil etti.

Kongre’de, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Aslan’ın İsviçre, Polonya ve Portekiz’den bilim insanları ile ortak hazırladığı “Normal ve Antigestagenlerle indike edilen doğumlarda köpek plasentasında immün yanıt” isimli poster, “En Başarılı Video Poster” olarak birincilik ödülü aldı. Sunumu yapılan bildiride, köpek gebeliğinde dengeli plasental bağışıklığın önemi anlatıldı. Kongre’de ayrıca köpek, inek ve kısrakların üreme ve gebelik süreçlerindeki hastalıklarla ilgili sunumlar da yapıldı.

Hayvan Hastalıkları ve Üremeyle İlgili Bilgiler Paylaşıldı...

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz, kongrede, evcil hayvanlarda biyoteknoloji, doğum süreci, stres ve üreme, kısırlık kontrolü, genetik, yenidoğan yavru bakımı, meme sağlığı ve sorunları, evcil ve egzotik hayvanlarda üreme ve hastalıkları ile üremeye ilişkin davranışsal problemler gibi daha pek çok güncel konu hakkında güncel bilgilerin paylaşıldığını belirtti. Doç. Dr. Darbaz, “Düzenlenen uluslararası kongre, veteriner hekimliği alanında üretilen bilimsel bilginin paylaşılmasına önemli bir katkıda bulundu” ifadesini kullandı.

İsviçre, Polonya ve Portekiz’den bilim insanları ile ortak hazırladığı video posterle kongrede “En Başarılı Video Poster” dalında birincilik ödülü alan Prof. Dr. Selim Aslan da, bütün dünyadaki veteriner hekimleri ve alanda çalışan araştırmacıların bir araya gelerek bilgi paylaşımı yaptığı kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi olarak, KKTC’yi en iyi şekilde temsil ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

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