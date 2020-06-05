Yangın için Güney'den uçaklar gelecek

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kalavaç ile Alevkayası arasında meydana gelen yangına Güney Kıbrıs’tan yangın söndürme uçaklarının müdahale edeceğini duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özersay, yangının büyüme riskine dikkat çekerek Güney Kıbrıs’tan destek talep ettiklerini ifade etti.

Güney Kıbrıs’tan 3 hava aracı ile yangının söndürülmesine yardım edileceği yönünde yanıt aldıklarını aktaran Özersay, “Bu gibi konularda iki taraf arasında işbirliği yapılmasının önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Kalavaç Alevkayası civarında çıkan yangının yarattığı riski de dikkate alarak Orman Bakanlığımızla istişare halinde Birleşmiş Milletler kanalıyla Kıbrıs Rum tarafından yangın söndürme konusunda havadan destek talep ettik.

Üç hava aracı ile yangının söndürülmesine destek verileceği yanıtı tarafımıza iletildi.

Bu gibi konularda iki taraf arasında işbirliği yapılmasının önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum.