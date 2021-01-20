Yaparsın Aşkım'ın 'Kıbrıs Özel' bölümü izlenme rekorları kırdı

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Fox Tv ekranlarında yayınlanan İlker Ayrık'ın sunduğu 'Yaparsın Aşkım' programında Kıbrıs Özel bölümü bu akşam yayınlandı.

Çiftlerin yarıştığı ve farklı oyunlar oynanarak finalde sıfır kilometre otomobilin hediye verildiği programda Kıbrıslı Çiftler yarıştı.

Türkiye'de izlenme rekorları kıran 'Yaparsın Aşkım' programının 'Kıbrıs Özel' bölümünde renkli anlar yaşanırken,finalde ise büyük heyecan yaşandı.

Finalde "Gülsev-Cebrail" çifti ile "Çisem-Ali" çifti yarıştı.

Final oyununda hentbol oyunu oynayan çiftlerin çekişmesi büyük heyecan yarattı.

'Yaparsın Aşkım Kıbrıs Özel' bölümünün kazanan çifti ise "Çisem-Ali" oldu.

"ŞEFTALİ KEBABI İSTERİM"

Yarışma sunucusu İlker Ayrık, Kıbrıs'a bir çok kez geldiğini ve Kıbrıs'ı çok sevdiğini programda sürekli dile getirirken, yarışan çiftlerden Kıbrıs'a geldiğinde Şeftali Kebabı sözünü de istedi.