"Yapmamız gereken en önemli şey, birlik ve beraberliğimizi ön planda tutmaktadır"

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 46'ncı kuruluş yıldönümü resepsiyonunda konuşan UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Kıbrıslı Türklerin, dini ve kültürel anlamda özgürce yaşamasını temin eden bir parti olduğunu ifade etti.

Saner, UBP'nin TMT'yi kurarak adanın Yunan olmasını engelleyen, ardından da KKTC'nin kuruluşuna kadar geçen süreci yöneten parti olduğunu söyledi.

"Geçmişte izimiz, geleceğe sözümüz var" diyen Saner, geçmişten bahsettiğini, gelecekten de söz etmek istediğini belirtti.

Saner, dijital dönüşümü sağlanacagını, yeşil enerjiye geçileceğini söyleyerek, "Serbest bölge olmayımızı mevcuttan çok daha öteye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Saner, yargı bağımsızlığından asla ayrılmadan, adalet sistemindeki sıkıntıları aşacaklarını kaydetti.

Türkiye ile kardeşçe ilişkileri en ileri noktaya taşımak için çalışmalarına devam edeceklerini ve Türkiye'nin etkin ve fiili garantorligunden asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

"Bizi bizden ayırmaya heveslenenler, aramıza adamlar sokanlar bulunmakta. Yapmamız gereken en önemli şey, birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi ön planda tutmaktadır" diyen Saner, "Halkımızın ve devletimizin UBP'ye ihtiyacı vardır" şeklinde konuştu.