Yaralama zanlıları teminata bağlandı

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da geçtiğimiz gün meydana gelen bıçaklı kavga olayı ile ilgili tutuklanan zanlılar Bünyamin Dolgun, Ahmet Manga, Murat Boran, Burhan Bayandursun ve Ali Erişik dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ahmet Kavan, zanlıların “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs, Yaralama, Kavga ve Rahatsızlık ”suçlarından tutuklandığını söyledi. Kavan, 4 Ocak 2019 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde Ali Erişik, Erkan Bayandursun, Burhan Bayandursun bir taraf, Bünyamin Dolgun, Ahmet Manga, Murat Boran ve Mahmut Yılmaz’ın diğer taraf olup kavga ettiklerini söyledi. Polis, kavganın sebebinin ise Erkan Bayandursun’un eski eşi ile Bünyamin Dolgun ile ilişkisi olduğunu düşünmesinden kaynakladığını açıkladı. Kavan, kavga esnasında zanlı Dolgun’un öldürme niyetiyle kesici alet ile Ekan Bayandursun’u göğüs, karın ve sırtından 4 kez yaraladığını ifade etti. Kavan, olayda yaralanan Erkan Bayandursun’un kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ameliyat sonrası müşahede altına alındığını, hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Kavan, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, aleyhinde taammüden adam öldürme suçu getirilen Bünyamin Dolğun’un üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç Cenkay İnan, diğer zanlıların ise, yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, ayda bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları ve KKTC vatandaşı birer kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.