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Yarı yıl tatili bugün başlıyor

Okullarda 2. Dönem 18 Şubat’ta Başlayacak

31 Ocak 2019 Perşembe 10:57
Yarı yıl tatili bugün başlıyor

İlk ve orta dereceli okullarda 2018-2019 Öğretim Yılı’nın ilk yarısı, bugün karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanıyor. Yaklaşık 48 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi bugün karne alarak 18 Şubat’a kadar sürecek yarı yıl tatiline başlıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi, Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler yarı yıl tatilini 15 Şubat’ta tamamlayacak. İkinci dönemin ilk ders zili 18 Şubat’ta çalacak.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı 114 ilkokulda 19 bin 994, 13 özel okulda ise 3 bin 896 olmak üzere ilkokullarda toplam 23 bin 890 öğrenci öğrenim görüyor.

Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı 32, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda 20 bin 781; 8 özel okulda 3 bin 484 ortaokul ve lise öğrencisi olmak üzere toplam 24 bin 265 öğrenci eğitime devam ediyor.

5 BİN 535 ÖĞRETMEN

KKTC genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi sayısı toplam 48 bin 155. Ülke genelinde 1347'si özel okullarda olmak üzere toplam 5 bin 535 de öğretmen görev alıyor.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ YAZ TATİLİNE 17 HAZİRAN’DA, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ 10 HAZİRAN’DA GİRECEK

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Öğrenciler yaz tatiline ise haziranın ilk haftasında girecek. İlkokullarda ikinci dönem 17 Haziran’da karne ve ilkokul tamamlama belgelerinin verilmesiyle tamamlanacak.

Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda öğrenim görenler ise karnelerini 10 Haziran’da alacak.

2019-2020 öğretim yılı 16 Eylül Pazartesi başlayacak.

KGS, FEN LİSESİ VE BEAL SINAVLARI…

Öte yandan geçtiğimiz cumartesi birinci aşaması yapılan Kolej Giriş Sınavı’nın (KGS) ikinci aşaması 25 Mayıs Cumartesi yapılacak.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 22 Haziran’da olacak.

MESLEK LİSELERİ

8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin meslek liseleri programlarına tercih başvuruları ise 18-24 Haziran tarihleri arasında kabul edilecek.

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Yarı Yıl TatiliOkullaröğrencilerKarneHaberGündemKıbrıs
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