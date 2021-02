“YARIN BAŞLAYACAK YARDIM KAMPANYASINA KATILIN… DESTEK VE SEVGİ BEKLİYORUZ”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, derneğin gelirlerinin pandemiden ötürü ciddi şekilde azaldığını, kapanma riski ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan Kocaismail, tüm halka, yarın başlayıp mart ayı başına kadar devam edecek yardım kampanyasına katılma çağrısında bulundu.

Kocaismail, Telsim işbirliğinde başlayacak kampanyaya katılmak isteyenlerin 4171'e boş SMS atarak 26TL veya 4271'e ABONE UMUT 20 yazıp her ay 20TL bağışta bulunabileceğini kaydetti.

Dernek Başkanı Kocaismail şu ifadeleri kullandı:

“Kanser Hastalarına Yardım Derneği; on binlerce kanser hastasına ücretsiz hemşire, bakıcı, doktor, psikolog, psikiyatr, fizik tedavi hizmeti sunan, hastaların, hasta karyolası, havalı yatak, hasta bezi, tekerlekli sandalye, oksijen sistemi, ilaçlar vb gibi ihtiyaçlarını karşılayan, evde yatan hastalara hizmet götüren, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Onkoloji merkezinde çalışan personel, Güney Kıbrıs’a hasta götüren personel ve ulaşım aracını kullanan şoför, YDÜ Hastanesinde tedavi gören hastalarla ilgilenen ihtiyaçları karşılayan personelin maaşlarını ödeyen bir dernek. Dernek, tam bir yıla yakındır Pandemi nedeniyle hiçbir etkinlik yapamamakta, halkın alım gücü azaldıkça bağış yapanlar da yüzde onlara inmiştir. Kapanma nedeniyle uzun bir süredir ikinci el eşya satışlarının da durduğu noktada, dükkan ofis kiralarının ödemeleri de derneği kara kara düşündürmektedir.”

Pandeminin başladığı bir yıl öncesinde derneğin var olan birikmişi ile bir süre sıkıntı yaşamadığını belirten Kocaismail, yapılan bağışlar ve dükkanların açılmasıyla günü yaşayarak ayakta kalmayı başardıklarını ancak derneğin mali durumunun zayıflamaya devam ettiğini kaydetti.

Kocaismail, şubat maaşlarını ödeyemediklerini, maske satışlarından elde edilecek gelirle ayı geçirmeyi planlarken uzun kapanma nedeniyle 8 bin maskenin derneğin elinde kaldığını belirtti.

“DESTEK VE SEVGİ BEKLİYORUZ”

Derneğin kapanma riskine işaret eden Kocaismail, “Yarın Sevgililer Günü nedeniyle birilerine sevgisini göstermek isteyen herkesten destek ve sevgi bekliyoruz. Bu bağlamda, yarından itibaren aybaşına kadar bizim her zaman yanımızda olan ve yalnız bırakmayan Telsim işbirliğinde başlayacak kampanyamıza ilgi göstererek hepimize ait bu derneği yaşatmanızı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.