Künye
Kıbrıs 15
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma, Ciddi Darp
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma,...
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır...
8 yıl hapis cezası!
8 yıl hapis cezası!
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Okulun güvenlik şefine yumruk attı

Yarın Çalışma Dairesi'nde grev var!

Sendikalar, yarın Çalışma Dairesi'nde tam gün grev yapacaklarını duyurdu.

14 Nisan 2022 Perşembe 09:19
343 Okunma
Yarın Çalışma Dairesi'nde grev var!

Yapılan açıklama şöyle:

Ülkeyi Yönettiğini iddia eden UBP-DP-YDP Hükümeti, Kıbrıs Türk toplumunu her geçen gün fakirleştirmekte ve yok oluşa sürüklemektedir. Bu fakirleşme ve yok oluş karşısında sendikalarımız kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir. Bu çerçevede 15 Nisan Cuma günü Lefkoşa Çalışma Bakanlığı ve Çalışma Dairesi’nde tam gün uyarı grevi olacaktır.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin halkı ezen ve yok oluşa sürükleyen siyasetine asla izin vermeyeceğimizi belirtir. Topluma ait kurumların özelleştirilmesi anlayışı karşısında direnip mücadele edeceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine getiririz.

Saygılarımızla.

KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, KOOP-SEN, BES, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, DAÜ BİR-SEN, BASIN-SEN, GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN, TIP-İŞ, HÜR-İŞ, KAMU-SEN, DAÜ-SEN, HAK-SEN, MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ, VERGİ-SEN, ADA-SEN, Memur-Sen

DEV-İŞ (Devrimci Genel İş, Emek-İş, Petrol-İş,)

TÜRK-SEN ( El-Sen, Tel-Sen, TES, KES, Gıda-Sen, Liman-Sen, As-Sen,)

HÜR-İŞ ( Kamu-İş, Bay-Sen, DAÜ Per-Sen, BASS, Büro-İş)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 yaşındaki genç yoğun bakımda
20 yaşındaki genç yoğun bakımda
“Sadece birkaç kişinin bilgisinde olan protokollerle bu ülkeyi geliştiremezsiniz”
“Sadece birkaç kişinin bilgisinde olan protokollerle bu ülkeyi geliştiremezsiniz”
Arıklı'nın beceremediğini Atun yapacak!
Arıklı'nın beceremediğini Atun yapacak!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim