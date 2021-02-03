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YARIN YER YER SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi, yarın, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 16:24
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YARIN YER YER SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi, yarın, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, 10 Şubat’a kadar, genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesi etkili olacak.

Yarın, parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Daha sonraki günlerde ise, hava, açık, az bulutlu veya parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 19 - 22 ºC dolaylarında   seyredecek.

Rüzgar, yarın, Kuzey ve Doğu; diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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