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Yarın yer yer yağmur bekleniyor

17 Mayıs 2019 Cuma 15:25
Yarın yer yer yağmur bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi, 18 - 24 Mayıs dönemi arasındaki bir haftalık sürede, önceleri serin ve nemli, daha sonra sıcak ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi. 

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Daireden yapılan açıklamada, beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle yarın hava açık az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağmurlu; Pazar açık ve az bulutlu,
Pazartesi açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Salı az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Çarşamba, Perşembe ve Cuma parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 - 38 ºC ve sahillerde 29 – 32, yarın ve Pazar günü ise iç kesimlerde 29 – 32, sahillerde 25 - 28 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr periyodun ilk yarısı Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, Cumartesi günü zaman zaman kuvvetli, diğer yarısında ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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Anahtar Kelimeler:
Yağmur
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