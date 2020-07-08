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Yasa gücünde ikinci kararname

Hükümet, koronavirüsle mücadele için kaynak ve kadro artırımı amacıyla 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası’nda, ikinci kez yasa gücünde kararnameyle değişikliğe gitti.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 19:36
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Yasa gücünde ikinci kararname

Hükümet, koronavirüsle mücadele için kaynak ve kadro artırımı amacıyla 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası’nda, ikinci kez yasa gücünde kararnameyle değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve Meclis Genel Kurulu’na sunulacak kararnameyle “tüm dünyaya yayılan ve ülkede de görülen koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında halkın korunması ile ilgili olarak; yaşanan ekonomik koşullar ve bütçe imkanlarındaki sıkıntılar dikkate alınarak fon kaynaklarının bu mücadele kapsamında kullanılmasının sağlanması ve gelinen ortamda öngörülen fon giderlerinin yapılamayacak durumda olması ve aynı konu kapsamında Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel kadro sayısının yetersiz kalması sebebiyle 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası'nın değiştirilmesi” amaçlanıyor.

“2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname (2)” olarak isimlendirilen kararnameyle, koronavirüsle mücadele kapsamında fon kaynaklarla finanse edilmesi öngörülen ödeneklerin yeni ihdas edilecek fon kaynaklı yedek ödenek kalemine almayı ve bu doğrultuda kullanılmasının sağlanması hedefleniyor.

Kararnameyle çeşitli kalemlere ek ödenekler tahsis edildi ve Sağlık Bakanlığı sözleşmeli kadroları 195 kişi artırıldı.


 

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs2020 Mali Yılı Bütçe Yasası
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