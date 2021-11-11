Künye
Kıbrıs 21
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İranlıyım Diyen Nijerya Uyruklu Şahsa 1 Gün Tutukluluk
İranlıyım Diyen Nijerya Uyruklu Şahsa...
Evinde kokain bulundu!
Evinde kokain bulundu!
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar...
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar...
7 Zanlı 4 gün daha tutuklu kalacak!
7 Zanlı 4 gün daha...
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
banner107

“Yaşanan can kayıpları, bizleri derinden yaralamaktadır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün yaşamını yitiren 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, yaslı ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerken, Kırma’nın  mekanının cennet olmasını dileğinde bulundu.

11 Kasım 2021 Perşembe 11:33
104 Okunma
“Yaşanan can kayıpları, bizleri derinden yaralamaktadır”
banner108

Tatar mesajında, halka hijyen kurallarına uymaya devam etmesi çağrısında bulunurken, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, devletin yetkili kurum ve kuruluşlarından yapılacak çağrıları dikkatlice takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 2019 Aralık ayından beridir global olarak insan sağlığını tehdit eden Covid-19 salgınının ülkede de en az hasarla atlatılmasına yönelik sağlık çalışanları başta olmak üzere, devletin tüm yetkili birimlerinin özverili çalışmalarına rağmen yaşanan can kayıplarının, kendilerini derinden yaraladığını belirtti.

Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Başbakan olarak görev yaptığım 2019 yılında ülkemize ulaşan Covid-19 salgınına yönelik yürüttüğümüz kararlı mücadeleye, halkımızın takdiri ile geldiğim Cumhurbaşkanlığı makamında da devam ederek halkımızın sağlığını güvence altına almak için tüm gücümüzle uğraş verdik ve vermeye devam ediyoruz.

Yoğunluklu olarak gerek Anavatan Türkiye’den, gerekse sağlık komitemizin girişimleri sonucu AB’den de temin edilen aşılar ile bugün halkımız dünyanın en medeni ülkelerindeki aşılanma oranına erişmiştir.

Aşı olunmasına yönelik halkımızın gösterdiği hassasiyetin artarak devam etmesinin yanı sıra, Covid-19 salgınının en az hasarla atlatılmasına yönelik devletimizin yetkili organlarının almış olduğu kararlara halkımızın harfiyen riayet etmesi, kamu sağlığının korunması adına en temel sorumluluklarımızdan biri olacaktır.

Bu vesileyle tüm halkımıza hijyen kurallarına uymaya devam etmesi çağrısında bulunurken, KKTC Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, devletin yetkili kurum ve kuruluşlarından yapılacak olan çağrıları dikkatlice takip etmesi gerektiğini yineliyorum.

Dayanışma, sorumluluk ve kararlılıkla bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden gelen Kıbrıs Türkü’nün Covid-19 pandemisini başarıyla atlatacağına inancım tamdır. Sağlıkla kalın.”

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarMeryem Ceren Kırma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Yavrum neden öldü?"
"Yavrum neden öldü?"
Hayatı ucuzlatamadık!
Hayatı ucuzlatamadık!
Ay sonu itibariyle bir kaynağa ihtiyacımız var!
Ay sonu itibariyle bir kaynağa ihtiyacımız var!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim