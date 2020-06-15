Yatırım bahane, Kumar ve alem şahane!

KIBRIS DAKİK adlı İnternet sitesinde çıkan haber



KKTC’nin gündemine BOMBA gibi düşen ve özel uçak ile gelenlerin, İSİMLERİNE ULAŞILDI..

Viktoria Pugacheva ,Elvina Ignatova ,Viktoriia Lukinykh, Bünyat Özpak ,Ahmet Efe Ünal , Cihan Kamburoğlu ,Neșe Koçkar ,Neşet Koçkar ,Serhat Koçkar isimli 9 kişinin, KKTC’ YE YATIRIM DEĞİL, ALEM için geldikleri net olarak ortaya çıktı..

Gelenlerin içerisinde, 3 yabancı uyruklu kadın olduğu da ortaya çıktı..

Gelenlerin, Merit Royal Casino’da kumar oynama amaçlı geldikleri iddiası sonrası, Kıbrısdakik.com haber merkezine ulaşan bilgilere göre, bu kişilerden bazılarının bir gün sonrası Girne’de marketten alışveriş yaptığı da öğrenildi.

Hükümetin karantinaya girmemesi için özel izin verdiği, Sağlık Bakanı Ali Pilli meclis kürsüsunden;

“…Gelenlerin kesinlikle halkın arasına karışmadığı..” iddiası da, böylece çürümüş oldu.

KAYNAK : KIBRIS DAKİK / ADA BASINI