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Yatırım bahane, Kumar ve alem şahane!

KKTC’ye özel uçakla gelenler Girne’de alışveriş yaptı mı?

15 Haziran 2020 Pazartesi 23:38
2841 Okunma
Yatırım bahane, Kumar ve alem şahane!

KIBRIS DAKİK adlı İnternet sitesinde çıkan haber
 

KKTC’nin gündemine BOMBA gibi düşen ve özel uçak ile gelenlerin, İSİMLERİNE ULAŞILDI..

Viktoria Pugacheva ,Elvina Ignatova ,Viktoriia Lukinykh, Bünyat Özpak ,Ahmet Efe Ünal , Cihan Kamburoğlu ,Neșe Koçkar ,Neşet Koçkar ,Serhat Koçkar isimli 9 kişinin, KKTC’ YE YATIRIM DEĞİL, ALEM için geldikleri net olarak ortaya çıktı..

Gelenlerin içerisinde, 3 yabancı uyruklu kadın olduğu da ortaya çıktı..

Gelenlerin, Merit Royal Casino’da kumar oynama amaçlı geldikleri iddiası sonrası, Kıbrısdakik.com haber merkezine ulaşan bilgilere göre, bu kişilerden bazılarının bir gün sonrası Girne’de marketten alışveriş yaptığı da öğrenildi.

Hükümetin karantinaya girmemesi için özel izin verdiği, Sağlık Bakanı Ali Pilli meclis kürsüsunden;
“…Gelenlerin kesinlikle halkın arasına karışmadığı..” iddiası da, böylece çürümüş oldu.

KAYNAK : KIBRIS DAKİK /  ADA BASINI 

Anahtar Kelimeler:
KumarKoronavirüsCoronavirüsKarantina
Yorumlar
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Meraktan 2020-06-15 23:50:02

Aslında sormak isterim " Ülkemizde birkaç gün kalsalar da, bu misafirler bu sürede ne yediler ve ne içtiler?"

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Meraktan 2020-06-15 23:50:33

Aslında sormak isterim " Ülkemizde birkaç gün kalsalar da, bu misafirler bu sürede ne yediler ve ne içtiler?"

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No name 2020-06-15 23:59:48

Sayın Falyalı nın Les isimli otel ve casinosunda olanlar la ilgili bir haber yapabilirmisiniz. yada Falyalı hakkında yapılan haberlerde olumsuz yorumlar neden silinir. Karantina başladığı tarih olan 12 marttan itibaren les kaç gün neden açık kaldı sonra yok ilaç getirmiş yok yardım etömiş hepsi show.

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No name 2020-06-16 00:01:09

Bütün casinolar kapalıyken les neden açıktı bunu haber yap ! Falyalı gözünü Meritlere dikmiş hükümette ekmeğine yağ sürüyor neden bu korku ?

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