Yayaya çarptı, olay yerinden kaçtı!

Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 00:40 raddelerinde Girne-Dağyolu 0-1 kilometreleri arasında meydana geldi. Meçhul plakalı aracı dikkatsiz bir şekilde kullanan meçhul sürücü, Gürdağ Motors önlerine geldiğinde o esnada yolun solunda asfalt yol içerisinde yaya olarak yürümekte olan Demirhan’da sakin Urungu Gökbörü Kara’ya (E-25) çarptıktan sonra kaza mahallinden isim ve adres bırakmadan ayrıldı. Kaza sonucu yaralanan yaya, ambulans ile kaldırılmış olduğu Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil sevisinde görmüş olduğu ilkyardım tedavisine müteakip aynı serviste müşahede altına alındı. Kaza mahallinden ayrılan meçhul plakalı araç ve sürücüsünün polis tarafından arandığı bildirildi.