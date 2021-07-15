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Yaz tatili atölyeleri, Takı Atölyesiyle devam etti.

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Girne Belediyesi’nin 8-15 yaş grubu çocuklar için düzenlediği yaz tatili atölyeleri, Takı Atölyesiyle devam etti.

15 Temmuz 2021 Perşembe 18:50
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Yaz tatili atölyeleri, Takı Atölyesiyle devam etti.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide; Takı Atölyesi sırasında çocuklara ziyarette bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; “Çocuklarımızın bilişsel gelişimlerine olumlu yönde katkı sunan çalışmalar okul derslerinde de başarılı olmalarını sağlıyor. Bunun sebebi takı tasarlarken dikkatli çalışmayı öğreniyorlar. Birçok zaman ellerinde bir iş varsa mola vermeden çalışıyorlar” dedi.

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