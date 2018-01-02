YDP İskele'den Dipkarpaz'a konvoy düzenledi

YDP’den yapılan açıklamaya göre konvoy sonrası Dipkarpaz’da toplanan halka hitap eden YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP iktidarına çok kısa bir süre kaldığını savunarak “KKTC için karanlık bir dönem bitiyor. Ülkemize yeni ufuklar açacak bir iktidarın ayak sesi duyuluyor. YDP 25 yıllık bir bekleyişin ardından iktidara gelecek. Buna emin olun ve bu iktidarı selamlayın” dedi.

Arıklı, Karpaz’daki bungalovları yıktıkları gerekçesiyle UBP, DP ve CTP’yi eleştirerek “Bu düzenden memnunsanız gidin onlara tekrar oy verin” diye konuştu.

Arıklı, diğer partilerin kendilerine ait birçok projeye sahip çıktığını savunarak “Söylemek başka şey. Yapmak başka şey. Biz 3 yıl içinde söylediklerimizi yapmazsak istifa edeceğiz diyoruz. Diğer partilerden çıt yok. Çünkü yapamayacakları şeyleri söylüyorlar” dedi.

Arıklı konuşmasında iktidara geldiklerinde Karpaz emirnamesinin derhal kaldırılacağını, tütüncülüğü yeniden teşvik edeceklerini ve güneşin en güzel doğduğu bu bölgenin Kıbrıs’ın en zengin bölgesi olacağını söyledi.