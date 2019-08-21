YDP: Kıb-Tek’e jeneratör alınmasına sonuna kadar karşı çıkacağız

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na dört jeneratör alınmasına karşı olduğunu, bu konuda ihale açmanın ülkeye ihanet olduğu kadar insan aklı ile alay etmek anlamına geleceğini savundu.

Jeneratör ihalesine sonuna kadar karşı çıkacağını kaydeden YDP, Enerji Dairesi kurulmasını ve Türkiye’den kabloyla elektriğin getirilmesini istedi.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz yazılı açıklamasında, geçen hükümet döneminde büyük tartışmalara neden olan 4 jeneratör ihalesi konusunda partisinin tavrının son derece açık ve net olduğunu kaydetti.

“Jeneratör ihalesi yapılması konusunda bilerek veya bilmeyerek jeneratör lobilerine alet olan kişi kurum ve kuruluşları Malta örneğini incelemeye davet ediyoruz” diyen Büyükyılmaz, bu ülkenin zarar uğradığını anlattı.

Jeneratör alınmasını isteyenleri eleştiren YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, şu görüşleri savundu:

“Ülkemizin önümüzdeki 4 yıl boyunca ekstra elektrik üretimine ve bunun içinde herhangi bir jeneratör alımına ihtiyacı yoktur. Halihazırda enerji potansiyelimizin ancak yüzde 53’ünü kullanır durumda iken jeneratör lobisine boyun eğerek, anlamsız bir şekilde zaten borç batağında olan kurumu daha da borçlandırıp batmasına neden olacak bu ihaleyi açmak ülkeye ihanet olduğu kadar insan aklı ile alay etmektir.

Yapılacak olan iş bellidir. Alternatif enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmak. Teknik olarak bunun olabilmesi için de ülkemizin bir büyük elektrik şebekesine enterkonnekte olup bağlanmamız gerekiyor. Bu da Türkiye’den kablo ile elektik getirilmesi ile mümkün olabilecektir.

Kablo ile elektrik getirilmesi gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin programında varken ve Türkiye ile imzalanan bütün protokollerde yer almışken, hiçbir hükümetin bu konuda ciddi bir adım atmaması veya atamaması jeneratör lobisinin gücü ile birlikte, yıllardan beri KIB-TEK’ten nemalanan ve oradan her ihalede milyonlar kazanan rant çevrelerinin siyasete etkisi ile açıklanabilir.”

Büyükyılmaz, YDP’nin jeneratör ihalesine sonuna kadar karşı çıkacağını da belirterek “Bu Hükümetin yapacağı iş Enerji Dairesi’ni hızla kurmak ve Türkiye’den kablo ile elektriğin ülkemize gelmesini sağlamak olmalıdır” dedi.