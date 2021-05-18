YDP MYK Kararları Açıklandı…

YDP MYK, Kurultay süresince ve sonrasında Parti yöneticileri ve üyeleri hakkında yakışıksız iddia ve iftira atan ve disiplin suçu işleyen kişilerin durumlarının incelenmesi için 6 kişilik bir komite kurulmasına karar verdi.

YDP Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün toplanan YDP MYK’nın aldığı kararlar açıklandı.

Açıklamaya göre, 9 bin 653 YDP üyesinin üyeliklerinin güncellenmesine ve üyelere YDP Üye Kimlik Kartı dağıtılmasına karar verildi.

YDP MYK ayrıca, Parti üyeliğinden ister ıslak imza, isterse sosyal medya üzerinden istifa eden kişilerin istifalarının teyit edildikten sonra derhal kabul edilmesi yönünde bir karar üretti.

MYK kararı uyarınca, Kurultay süresince ve sonrasında Parti yöneticileri ve üyeleri hakkında “yakışıksız iddia ve iftira atan” kişilerin ve Parti Tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunarak disiplin suçu işleyen kişilerin durumlarının incelenmesi için 6 kişilik bir komite kurulacak ve bu komitenin raporları doğrultusunda karar üretilecek.

Ayrıca, Ada çapında YDP’ye yeni üye kazandırmak için bir kampanya başlatılmasına ve Parti bünyesinde bir Parti Okulu açılarak, üyelerin ve özellikle Gençlik Kolları üyelerinin eğitilmelerine karar verildi.