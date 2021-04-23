Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kilise çanını çaldı; 8 ay hapsi boyladı
Kilise çanını çaldı; 8 ay...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ev partisinde uyuşturucu bulundu
Ev partisinde uyuşturucu bulundu
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
11 ay hapis cezası
11 ay hapis cezası

YDP'nin adını anmadı

Kurultay sonrası Türkiye ye giden YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu bugün yaptığı 23 Nisan paylaşımında YDP'nin adını anmadı...

23 Nisan 2021 Cuma 12:58
463 Okunma
YDP'nin adını anmadı

Kurultay sonrası Türkiye ye giden YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu bugün yaptığı 23 Nisan paylaşımında YDP'nin adını anmadı...

Zaroglu Lefkoşa vekili olarak paylaşımda bulundu...

Zaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Başta

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

olmak üzere,

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin

kahraman üyelerini ve #Milli #Mücadele de emeği geçmiş olan herkesi saygı ve rahmetle anarken,

Yüce #Türk #Milletinin

dününden bugününe ayrı bir anlam katan sevgili çocuklarımızın bayramlarını en içten duygularımla kutluyor,

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyanın bütün çocuklarına

#sağlık #mutluluk ve #barış getirmesini diliyorum ..

Bertan Zaroğlu

Lefkoşa Mv.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ASLANKÖY’DE 23 NİSAN COŞKUSU
ASLANKÖY’DE 23 NİSAN COŞKUSU
22 Nisan Reyting Sonuçları
22 Nisan Reyting Sonuçları
Töre: “UBP yanlış yönetilmeye devam ediliyor”
Töre: “UBP yanlış yönetilmeye devam ediliyor”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim