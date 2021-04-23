Kurultay sonrası Türkiye ye giden YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu bugün yaptığı 23 Nisan paylaşımında YDP'nin adını anmadı...

Zaroglu Lefkoşa vekili olarak paylaşımda bulundu...

Zaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Başta

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

olmak üzere,

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin

kahraman üyelerini ve #Milli #Mücadele de emeği geçmiş olan herkesi saygı ve rahmetle anarken,

Yüce #Türk #Milletinin

dününden bugününe ayrı bir anlam katan sevgili çocuklarımızın bayramlarını en içten duygularımla kutluyor,

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyanın bütün çocuklarına

#sağlık #mutluluk ve #barış getirmesini diliyorum ..

Bertan Zaroğlu

Lefkoşa Mv.