YDP: "Orada olacağız..."

YDP'den yapılan açıklama şu şekilde:

Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meclisinde tarihi bir konuşma yapacaktır.

Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen iki siyasi parti ise Sayın Cumhurbaşkanının bu konuşmasını protesto ederek Meclis oturumuna katılmayacaklarını açıklamışlardır.

Bu protesto kendileri açısından büyük bir talihsizliktir.

Kıbrıs Türk Halkının kahhar bir çoğunluğu Sayın Erdoğanın konuşmasını heyecanla beklemekte ve vereceği müjdeleri dinleme konusunda sabırsızdırlar.

YDP olarak biz Sayın Cumhurbaşkanının Mecliste konuşma yapacağı sırada Meclisin önünde olacağız.

Parti olarak bu konuda gereken hazırlıkları yapmaya başlamış bulunmaktayız.

Detaylar daha sonra parti örgütlerimize duyurulacaktır.