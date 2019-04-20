YDP’de katılım şöleni

YDP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, şölende bir konuşma yapan İlçe Başkanı Emre Dalgıç, Lefkoşa’da her geçen gün çok daha güçlü bir örgüt yapısı oluşturduklarını söyleyerek, yakın bir zamanda Lefkoşa’nın örgütlenme çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi.

BÜYÜKYILMAZ: “DAHA DA GÜÇLENDİK”

Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz ise, Kıbrıs Türk siyasi tarihinde bir seferde bir siyasi partiye en kalabalık katılımı yaptıklarını ve yeni katılan 353 üyeyle daha da güçlendiklerini söyledi.

ASİLTÜRK: “YUVAMIZA GELDİK”

Partiye yeni katılan üyeler adına bir konuşma yapan İşadamı Suphi Asiltürk ise; “Yuvamıza gelmenin, yuvamızda huzur bulmanın heyecanı içindeyiz” dedi.

Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ise iktidar partilerine seslenerek “Yüreğiniz yetiyorsa gelin erken seçime gidelim” dedi.

Zaroğlu Mecliste yaptığı konuşmada dokunulmazlıkların da kaldırılması için diğer partilere defalarca çağrıda bulunduğunu belirterek “Bizim yaramız yok ki gocunalım. Gelin dokunulmazlık zırhını hep birlikte kaldıralım. Herkes hemfikirse buyurun. Hodri meydan” dedi.

ARIKLI: “HP AKLAMA MAKİNESİ OLDU"

Genel Başkan Erhan Arıklı YDP’nin bir kadro hareketi olduğunu söyleyerek, “Bizden yaprak koparmak isteyenler bilsin ki arkada görev bekleyen binlerce yaprak var. Bu çınar ağacı bir kaç yaprak düşmesi ile kurumaz” dedi.

Arıklı, Türkiye ile imzalanacak olan ekonomik protokolün hükümet için kritik eşik olduğunu söyleyerek, bu protokol imzalanmazsa Başbakanın istifa etmek zorunda kalacağını savundu.

Arıklı, “Belli ki bu protokol bu hali ile imzalanmayacaktır. Bu Hükümet yıkılırsa yerine kurulması muhtemel hükümet modeli UBP-HP Koalisyon modelidir. Bu hükümet modeli HP için tam bir fiyasko olacaktır. Hesap soracağız. ‘Kimisini mahalleye kimisini mahkemeye göndereceğiz’ diyen HP aklama makinasına dönmüştür. Önce CTP ve DP ile hükümet kurdu onları akladı. Şimdi UBP ile Hükümet kurup onu aklayacak. HP aklama makinası oldu çıktı” dedi.