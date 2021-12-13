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YDP’den liste istifası!

YDP Çatalköy eski Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ömer Faris, YDP milletvekili kurultayının hemen ardından partiden istifa ettiğini açıkladı. Faris ile beraberindeki ekibi partiden istifa etti.

13 Aralık 2021 Pazartesi 15:23
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YDP’den liste istifası!
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Faris’in açıklamasının tamamı şu şekilde:

Bu bir malumun ilanı ve istifa yazısı…
Yaklaşık 2.5 yıldır Yeniden Doğuş Partisine gönül vermiş bu sürenin 1.5 yıldan fazlasında ise Çatalköy gençlik kolları başkanlığı ve Girne gençlik kolları başkan yardımcılığı görevini şerefle yürütmüş bir gencim.Bu güne kadar sayısız etkinliğe,sayısız kardeşliğe, sayısız verilen tüm görevlere inançlarım ve hedeflerim doğrultusunda heyecanla yürüdüm. Öncelikle bu süreçte yanımda olan tüm ekip arkadaşlarıma,tüm abilerime,tüm ablalarıma,tüm kardeşlerimize çok teşekkür ederim.Tabi beş parmağın beşi de bir değil bu yolda kocaman bir ailem oldu hepsinden ALLAH binlerce defa razı olsun...
Ancak artık “Kral çıplak!” demenin ve perde gerisinde dönenleri sineye çekmek yerine toplumsal çıkarlarımız için iki kelam etmenin vakti gelmiştir.
Bizler genciz. Söylenemeyeni söyleyecek cesarete, yapılamayanı yapacak yürekliliğe sahibiz.Siyasetin hiç de kolay olmadığı bir adada bu ülkenin insanları ve yarınları için bir şeyler üretmeye çalışıyor, hedeflerimize benimsediğimiz doğrular ışığında hep birlikte yürümeye çalışıyoruz. Ancak bunu yaparken daha yetişkinliğimizin ilk yıllarında şahit olduğumuz şeyler, bizleri geleceğimiz adına 
endişelendiriyor.
58'i, 63'ü, 74'ü gören neslin devamı olarak, nenelerimizin, dedelerimizin etiyle ve tırnağıyla elde ettiği tüm kazanımları, malumunuzdur bazıları kendi menfaatleri için harcamaya devam ediyor. Bu kişiler gün geçtikçe kalan son birkaç değerimizi de kendi çıkarları adına tüketmeye ve toplumsal hiçbir fayda gözetmeksizin umarsızca harcamaya devam ediyor. 
Bu tutarsız yapı ve sistem dahil, son zamanlarda yapılan gerek siyasi gerek etik yanlışların, kişiliğime ve Kıbrıslı Türkler’in hak ettiği değere ters düşmesi artık bardağı taşırmıştır. Gerek insanlarımıza yapılan muameleler, gerek dar gelirli vatandaşlarımıza sırt çevrilmesi, gerekse toplumsal haysiyetimize gölge düşürecek davranışları yapanlar tarih sahnesinde yargılanacaklar ve toplum nezlinde er ya da geç layıklarını bulacaklardır.
"Bu memleketten bir şey olmaz" diyenlere inat, 7'den 70'e memleketin geleceğinin daha güzel, daha adaletli ve daha iradeli bir şekilde var olması için çabalamamız gerektiğinin farkındayım. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bu konuya yönelik ve memleketin daha ileriye taşınabilmesi için adımlar atarak mücadeleye devam edeceğimi buradan herkese duyurmak isterim.
Bir çift mavi gözün hayranlığında çıktığım bu yolda, bu satırları yazarken aklımdan şu kelimeler geçiyor: “Geldikleri gibi gidecekler…”
Yüreğimizden memleket umudunun hiç eksilmemesi dileği ile ve de saygılarımla...
Ayrıca bugünden itibaren Ben ve Tüm ekibimle Yeniden Doğuş Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi, istifa dilekçemi de yarın sabahtan partinin yetkili organlarına takdim edeceğimi ayrıyeten bildiririm.

Mehmet Ömer Faris.

Son Güncelleme: 13.12.2021 16:28
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