YDÜ: “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kuruluyor”

Yakın Doğu Üniversitesi, “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi”ni yakında hayata geçireceğini bildirdi.

Bu kapsamda, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 no’lu Salonda, Kıbrıs’ta ilk kez kurulacak Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ne ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek üzere basın toplantısı düzenlendi. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin vizyonu, misyonu ve faaliyetleri hakkında bilgilerin paylaşıldığı basın toplantısında, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Rektör Prof. Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris ile Yakın Doğu İlkokulu Müdür Muavinleri Mehmet Süleymanoğlu ile İzzet Yılmaz hazır bulunarak birer konuşma yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Geleceğimizi oluşturacak olan çocukların ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, yaratıcı, girişimci, doğaya ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri için erken yaşta üniversite çatısı altında bire bir bilim insanları ve sanatçılarla buluşturmayı, kendi yeteneklerinin farkına varıp başarı öyküleri oluşturmalarını sağlamak üzere Özay Günsel Çocuk Üniversitesini hayata geçirmiş bulunmaktayız” dedi.



Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel de; Yakın Doğu Üniversitesi’nin, ne istediğini bilerek geleceğine yön veren bireyler yetiştirmek üzere “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ni hayata geçirmeyi amaçladığını belirtti.Çocukların bilim, sanat ve spor ile erken yaşta tanışmalarını sağlamayı hedefleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile eğitimde fırsat eşitliğini oluşturarak, toplumun her kesiminin eğitime ulaşmasını kolaylaştıracaklarını dile getiren Anna Günsel, çocuklara bilim, sanat, spor etkinliklerini sevdirmek, etkinlik yapma sürecinde el becerileri ile zihinsel becerilerini geliştirmenin yanı sıra, grup çalışması sorumluluğu kazandırmak, bilimsel ve sosyal iletişim becerileri edindirmek ve bilime ilgiyi sağlayarak geleceğin yetkin insan gücü kaynaklarının hazırlanması hususunda çalışmayı öngördüğünü söyledi.Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin misyon, vizyon ve hedeflerini anlatan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli de, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde öğrencileri geleceğe hazırlayacaklarını dile getirdi.Prof. Dr. Meriçli şunları kaydetti: “2019 yazından başlamak üzere 6-11 yaş ve 12-17 yaş guruplarına çeşitli programlar hazırlıyoruz. 6-11 yaş öğrencileri için küçük sağlıkçılar, küçük doktorlar, küçük hemşireler, mimarlar, sanatçılar ve toplum bilimcileri olmak üzere, çevre ile doğayla, bilim ve teknoloji ile onları bir araya getireceğiz. Hayallerini gerçeğe dönüştürmelerini sağlayacağız. Onların yaratıcılık ve sorgulama gücünü geliştireceğiz. Bunları Yakın Doğu Üniversitesinin gelişmiş dünya standartlarındaki laboratuarlarında DNA izole edecekler, genetik üzerine çalışacaklar, inovasyon ve teknoloji biriminde bilgisayarlar ve robotlarla kendi hayallerini gerçekleştirebilecekler. Küçük kâşifler ve küçük gezginler olarak kütüphane ve müze gezileri olacak. Çocukların üniversitede ürettikleri eserler de Çocuk Müzesi adı altında toplanacak. 12-17 yaş grubu da kendi yeteneklerini keşfederek hem topluma hem dünyaya yararlı olacak gelişmelere imza atacak.”