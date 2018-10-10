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YDÜ’de “sanat merkezi” kuruldu

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kampüsünde “Sanat Merkezi” kuruldu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:51
YDÜ’de “sanat merkezi” kuruldu

Merkezin, sanatsal üretim sürecini toplumun günlük yaşamının bir parçası haline getirmek ve izleyicisiyle bire bir buluşturma hedefiyle kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağlı hizmet vereceği ve aynı anda birden çok serginin açılabileceği dört galeriye sahip olduğu belirtildi.

YDÜ’den yapılan açıklamada, YDÜ Atatürk Kültür Merkezi binasında kurulan Sanat Merkezi’nin retrospektif sergi dizileriyle kapılarını açacağı duyuruldu. 

16 Ekim’de Feryal Sükan’nın Retrospektif sergisiyle ilk sergiye ev sahipliği yapacak olan YDÜ Sanat Merkezi’nde, 29 Ekim’de Mustafa Hastürk’ün, 15 Kasım’da da Yakın Doğu Üniversitesi sanatçılarının karma sergisi yer alacak.
 

AYNI ANDA BİRDEN ÇOK SERGİ AÇILABİLECEK…4 GALERİ MEKANI SANATSEVERLERİ BULUŞTURACAK
Dört sergi salonuna sahip Sanat Merkezi’nde, sadece resim değil, heykel, fotoğraf, plastik ve diğer sanat dallarına mensup sanatçıların da sergileri yer alacak. Aynı anda bir çok serginin açılabileceği Sanat Merkezi, dört farklı galeri mekanıyla hizmet verecek. Dört kişisel veya karma serginin aynı anda açılabileceği fiziki bir yapıya sahip olan Sanat Merkezi, iki veya tek sergi kurgulayabilme hareketliliğine de sahip olacak. 
 

DAHA ÇOK SANATÇIYI SEYİRCİYLE BULUŞTURMAYI AMAÇLIYOR
Merkez, yurtdışından ve Kıbrıs Türk sanat tarihinde yerini almış sanatçılar ile sanat dünyasında genç yeteneklerin sergilerinin sanatseverlerle buluşmalarını sağlarken, düzenlenecek kişisel ve karma sergilerle, özellikle genç sanatçılara verilecek destekle, ülkede bir sanat piyasasının oluşmasının da zemini oluşturulacak. 

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YDÜSanat MerkeziHaberGündemKıbrıs
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