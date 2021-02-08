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YELDENER: “AŞILAMA PROGRAMI YAPILMIŞTIR”

Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

08 Şubat 2021 Pazartesi 10:16
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YELDENER: “AŞILAMA PROGRAMI YAPILMIŞTIR”

ÖZEL HABER

Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Eskiden 2 bin civarında test yapıldığını ancak son dönemlerde bu rakamın 5 binlere ulaştığını söyleyen Yeldener, “Biz konuşurken, bizim kapasitemiz oranında konuşmalıyız. Türkiye ile kıyaslanamayız. Bizim sağlık çalışanları olarak, kapasitemiz kısıtlıdır. O yüzden 5 bin test az bir rakam değildir. 20 gün test yaparsak 100 bin kişiyi taramış oluruz. Yeter ki bunu her gün yapabilelim. Bu uzmanların karar verebileceği konulardır” dedi.

Ercan Havaalanı’nda bir laboratuar kurulması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Yeldener, “Ercan Havaalanı’nda bir laboratuar kurulması konusu konuşuldu ancak henüz karara bağlanmadı” dedi.

Aşılama programı ile ilgili bir soruya karşılık ise Yeldener, “Sağlık Bakanlığı kimin önce aşı yapacağını yapmıştır. Bu planlama ellerinde mevcuttur. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nden nüfusumuzun yüzde 30’unun aşılanabileceği aşıları talep ettik” dedi.

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