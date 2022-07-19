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Yeni asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na iade edildi

Bakanlar Kurulu, yeni belirlenen asgari ücretin itirazlar nedeniyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na iade edilmesine karar verdi.

19 Temmuz 2022 Salı 22:47
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Yeni asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na iade edildi
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Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen ve Bakanlar Kurulu tarafından 8 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan asgari ücrete ilişkin tavsiye kararı, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) itirazları sonucunda yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iade edildi.

İlgili karar Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlandı.

Asgari ücret, brüt 9 bin 885 TL, net ise 8 bin 600 TL olarak belirlenmişti.

Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret
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