Yeni asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na iade edildi

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen ve Bakanlar Kurulu tarafından 8 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan asgari ücrete ilişkin tavsiye kararı, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) itirazları sonucunda yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iade edildi.

İlgili karar Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlandı.

Asgari ücret, brüt 9 bin 885 TL, net ise 8 bin 600 TL olarak belirlenmişti.