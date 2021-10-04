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Yeni asgari ücret Resmi Gazete’de yayımlandı

Yeni asgari ücret Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

04 Ekim 2021 Pazartesi 10:21
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Yeni asgari ücret Resmi Gazete’de yayımlandı
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KKTC’de 1 Eylül 2021’den itibaren geçerli olacak asgari ücret, Resmi Gazete’de ilan edildi.

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’nı 16 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar vermişti.

İtiraz süresinin sona ermesiyle, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 15 Eylül 2021 tarihli toplantısında alınan karar, 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret olarak 30 Eylül tarihli Resmi Gazete’de ilan edildi.

Yeni asgari ücret, brüt aylık 4 bin 970 TL, haftalık 1146.92 TL, günlük 229.38 TL, saatlik 28.67 TL olarak belirlenmişti.

Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretKKTC Asgari ücret
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