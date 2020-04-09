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“Yeni bir vaka daha var ve Yurtdışı kaynaklı”

Sosyal medyada “yeni bir vaka var” iddialara ilişkin Özersay, “Evet yurtdışından gelen bir vatandaşımızda vardır bilgisi bende de vardır. Bakan açıklamayı yapacaktır” dedi.

09 Nisan 2020 Perşembe 14:14
4728 Okunma
“Yeni bir vaka daha var ve Yurtdışı kaynaklı”

Sosyal medyada “yeni bir vaka var” iddialara ilişkin BRT ekranlarında konuşan Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, “Evet yurtdışından gelen bir vatandaşımızda vardır bilgisi bende de vardır. Bakan açıklamayı yapacaktır” dedi.

Özersay, “Sayının 2-3 fazla olması ya da belirli bir günde ciddi artış göstermesi değil önemli olan… Önemli olan bu sürecin nasıl yürütüldüğü… Buna takılmamalı. Avrupa ülkesinden gelen bir kişide pozitif bir vaka daha var. Önemli olan bu süreci devletin kontrol altında tutup tutamadığıdır” ifadelerini kullandı.

Özersay, herşeyin güllük gülistanlık olmasa da tüm dünyayı saran pandemi ile kontrollü bir biçimde ilerlediğimizi düşündüğünü dile getirdi.

Kaynak : Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 09.04.2020 14:23
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsKudret Özersay
Yorumlar
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Gufı 2020-04-09 17:40:45

Yurtdışından getırdıklerın öğrenciler yaşları 55 yaş üstü, adını ogrencı kodunuz yerlı turıstlerı getırdınız, hırsızlar yalancılar

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