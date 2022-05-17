“Yeni bir zemin hazırlanmaktadır bu da başkanlık sistemidir”

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İş insanı Oğuz Can, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…



Başkanlık sistemi hakkında konuşan Can, “Tüm bu yaşananlara baktığımızda, bunun altında yeni bir zemin hazırlanmaktadır. Bu zemin de başkanlık sistemidir. Ancak bu adamların içinde bir tane başkan olacak adam yoktur. Sistem başkanlık veya parlamenter fark etmez. Bu sistemi işleten politikacılardır ama bu insanlarla bu iş yürümüyor” eleştirisinde bulundu.

Can, “Bu sistem Kıbrıs davasıyla göbekten bağlıdır. Bizim gibi eğer hükümetlerimiz de çalışmış olsaydı meyvesini çoktan alacaktık. Bu sistem Kıbrıs davasıyla ve çıkacak olan gazla alakalıdır. Akdeniz’deki zenginliklerin çıkarılıp Avrupa’ya gitmesi için bir anlaşma yapılması gerekmektedir. Burada başkalık sistemi devreye girerse burada bir çözüm olacağına buranın refaha ulaşacağına inanıyorum. Doğum sancısı olmadan doğum olmaz. Şuanda bu sancıyı çekiyoruz” dedi.