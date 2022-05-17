Künye
Kıbrıs 21
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...
Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!
Evinden 90 adet uyuşturucu hap...
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
"Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”
"Bu sefer dükkanına değil kafana...
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...

“Yeni bir zemin hazırlanmaktadır bu da başkanlık sistemidir”

İş insanı Oğuz Can, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

17 Mayıs 2022 Salı 09:47
73 Okunma
“Yeni bir zemin hazırlanmaktadır bu da başkanlık sistemidir”

ÖZEL HABER

İş insanı Oğuz Can, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…
 

Başkanlık sistemi hakkında konuşan Can, “Tüm bu yaşananlara baktığımızda, bunun altında yeni bir zemin hazırlanmaktadır. Bu zemin de başkanlık sistemidir. Ancak bu adamların içinde bir tane başkan olacak adam yoktur. Sistem başkanlık veya parlamenter fark etmez. Bu sistemi işleten politikacılardır ama bu insanlarla bu iş yürümüyor” eleştirisinde bulundu. 

Can, “Bu sistem Kıbrıs davasıyla göbekten bağlıdır. Bizim gibi eğer hükümetlerimiz de çalışmış olsaydı meyvesini çoktan alacaktık. Bu sistem Kıbrıs davasıyla ve çıkacak olan gazla alakalıdır. Akdeniz’deki zenginliklerin çıkarılıp Avrupa’ya gitmesi için bir anlaşma yapılması gerekmektedir. Burada başkalık sistemi devreye girerse burada bir çözüm olacağına buranın refaha ulaşacağına inanıyorum. Doğum sancısı olmadan doğum olmaz. Şuanda bu sancıyı çekiyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Oğuz CanÇiğdem Aydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Dünyanın en çok memura sahip olan ülkesiyiz”
“Dünyanın en çok memura sahip olan ülkesiyiz”
Tatar: KKTC halkı uluslararası toplumla işbirliği yapmak istiyor
Tatar: KKTC halkı uluslararası toplumla işbirliği yapmak istiyor
“Hükümet kelimesini çamur ettiler. Bundan utanıyorum”
“Hükümet kelimesini çamur ettiler. Bundan utanıyorum”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim