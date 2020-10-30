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“Yeni dönemde de aynı birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan adayı Hasan Taçoy, kurultay öncesi ada genelindeki üç ilçe merkezine ziyaret gerçekleştirdi.

30 Ekim 2020 Cuma 09:53
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“Yeni dönemde de aynı birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan adayı Hasan Taçoy, kurultay öncesi ada genelindeki üç ilçe merkezine ziyaret gerçekleştirdi.

Taçoy, UBP içi bütünlük mesajı vermek amacıyla kurultay öncesi ilçe merkezlerine giderek tabanın ilgisine teşekkür etti.

İlçe başkanlarının ve partililerin Cumhurbaşkanlığı seçim süreci boyunca gösterdiği üstün gayrete dikkat çeken Taçoy, “Yeni dönemde de aynı birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız” dedi.

Taçoy, ülkenin içinden geçtiği bu zor dönemde UBP’ ye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

“İnanıyoruz ki, tabanımızın verdiği destekle kazanacağız. İçimizdeki bağlılık ile ülkemize hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde gösterdiğimiz emeği, ülkemiz için de göstereceğiz.”

Taçoy, ilçe merkezlerinde vatandaşlarla bol bol sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Üyelerin kurultaya gelerek demokrasiye katkıda bulunmalarını vurgulayan Taçoy, “Kurultayımız ile ülkeye bütünlük mesajı vereceğiz ve Ulusal birliğimize katkı yapacağız.” ifadelerini kullandı.

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KurultayUlusal Birlik PartisiHasan Taçoy
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