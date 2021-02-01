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Yeni Erenköy’de feci kaza! 2 yaralı

Yeni Erenköy’de yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 19:08
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Yeni Erenköy’de feci kaza! 2 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün saat 17:00 sıralarında, Yeniereköy’de Şht. Kenan Münür Sokak üzerinde, Mustafa Yüzgeç (E-39), yönetimindeki SL 033 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında park halinde bulunan PC 776 plakalı araca çarpıp yoluna devam ederek belediyeye ait tuvalet binasının önündeki duvara çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mustafa Yüzgeç ile araçta yolcu olarak bulunan Mahmut Kaan Özdemir (E-25) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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