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"Yeni Girne Hastanesi için ihale süreci başladı"

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, uzun bir süredir beklenen Yeni Girne Hastanesi’nin yapımı için ihale sürecinin başladığını açıkladı.  

11 Ağustos 2022 Perşembe 19:33
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"Yeni Girne Hastanesi için ihale süreci başladı"


Göreve geldiği ilk günden bu yana halka daha iyi bir sağlık hizmetinin sunulması için büyük emek verdiklerini belirten Bakan Altuğra, Yeni Girne Hastanesi Projesi'nin mali protokol içerisinde ivedilikle hayata geçirilmesi gereken bir madde olduğunu belirtti.  

Girne bölgesinde artan nüfusa göre mevcut hastanenin yetersiz kaldığını belirten Altuğra, yeni hastanenin hayata geçmesiyle halka tam teşekküllü bir sağlık hizmetinin sunulabileceğini kaydetti.  

Sağlıkta özellikle altyapı konusunda sorunların olduğunun bilincinde hareket ettiklerini belirten Altuğra, bu sorumluluk duygusu ile hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.  

Bakan Altuğra, sırasıyla yaşanan tüm sıkıntıların üstesinden gelmek için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti. 

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Sağlık Bakanıİzlem Gürçağ AltuğraYeni Girne Hastanesi
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