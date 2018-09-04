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Yeni kira sözleşmeleri için kur sabit değil!

Kira sözleşmelerinde kurun sabitlendiği açıklandı ancak 29 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile bu durumun 1 Eylül sonrası yapılacak sözleşmeleri kapsamadığı anlaşıldı. Bu durumda kuru sabitlenmemiş olan 1 Eylül sonrası yapılan sözleşmelerin tarafları arasında keşmekeş yaşanması bekleniyor.

04 Eylül 2018 Salı 09:40
Yeni kira sözleşmeleri için kur sabit değil!

Kıbrıs Postası - Ertuğrul SENOVA

Döviz ve Türk Lirası cinsinden yapılan sözleşmelerde kira geliri tutarlarının ve stopajının yeniden düzenlenmesine ilişkin Yasa Gücünde Kararname 29 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; döviz cinsinden kira sözleşmelerinde kur Sterlin 6.03, Euro 5.06, Dolar 4.75 olarak sabitlendi.

Döviz kurunun sabitlenmesiyle ilgili yapılan açıklamalarda, kararın hangi tarihler arasında uygulanacağı defalarca vurgulanırken, hangi tarihten itibaren yapılan sözleşmeleri kapsadığı ön plana çıkarılmadı.

KUR SABİTLEME 1 EYLÜL SONRASI GEÇERLİ DEĞİL

Kararname’nin içeriğine ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilerde, “Yeni Yapılacak Sözleşmelerde Vergi Oranı ve Kur” başlıklı içerikte yer alan ifadeler, kafalarda soru işaretlerine neden oldu. İfadeler şöyle;

“01 Eylül 2018 tarihinden itibaren yabancı para birimi (döviz) cinsinden yapılacak sözleşmelerde kur sabitlenmesi uygulanmayacaktır.”

AÇIKLAMALARDA, VURGU UYGULANACAK TARİHLERDE

Kararla ilgili yapılan açıklamalarda uygulamanın 1 Eylül 2018 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında geçerli olacağı açıklanırken, 01 Eylül 2018 tarihinden itibaren döviz cinsinden yapılacak sözleşmelerde kur sabitlenmesine gidilmeyeceğinden pek söz edilmedi.

“İNSANLARIN BU KRİZİ ÖNGÖREMEZDİ “

İlgili maddeye ilişkin görüşüne başvurduğumuz Maliye Bakanı Serdar Denktaş, uygulamanın 1 Eylül sonrasında imzalanacak kira sözleşmelerini kapsamadığını tekrarlarken, 1 Eylül sonrası kiraya çıkacakların, dövizdeki dalgalanmayı öngörebildiğini fakat belirtilen tarih öncesi imzalanan sözleşmelerde, insanların bu krizi öngöremediğini, bu nedenle de ciddi mağduriyetlerin yaşandığını kaydetti.

“MÜLK SAHİPLERİYLE ZARARIN YARISINI PAYLAŞMIŞ OLACAĞIZ”

Kiracı veya ev sahibinin, örneğin Ocak ayında yaptığı döviz bazlı bir kira sözleşmesinde, dövizin böylesi bir duruma gelebileceğini öngöremediğini, bu nedenle ciddi bir mağduriyetin doğduğunu ifade etti.

Denktaş, “Kararname 6 ay boyunca yürürlükte olacak. Bu sayede kiracı da mal sahibi de 6 ay boyunca önünü görebilecek, kiracı bu sürede gerekirse başka ev arayışına girebilecek. ” diyerek, “Biz aslında bu kararnameyle mülk sahipleri açısından oluşacak zararın yarısını paylaşmış olacağız” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Kira SözleşmeleriHaberKKTC
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